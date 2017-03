Lấy khối u nặng 13 kg khỏi bụng cụ bà 100 tuổi

Ngày 9-3, BV Đa khoa Đồng Nai cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Chiên (100 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy lấy khối u nặng 13 kg ra khỏi bụng hiện đã tỉnh táo, nói chuyện được, bệnh tình chuyển biến tốt.





Cụ Chiên đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PV

Trước đó, chiều 7-3, cụ Chiên được người nhà đưa tới nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng chân, hai cẳng chân sưng to và đau nhức do mủ, bụng có khối u to khiến cơ thể cụ trở nên nặng nề. Cụ chỉ ngồi chứ không nằm được vì khối u gây khó thở, khó đi lại.



Qua thăm khám, các bác sĩ BV Đa khoa Đồng Nai phát hiện khối u lớn trong bụng cụ đã chèn ép các mạch máu khiến hai cẳng chân dưới bị nhiễm trùng, làm mủ và sưng lên. Do đó các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho cụ bà.

Sau ba giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u nặng 13 kg (gồm 11 kg mô cứng và 2 kg dịch vàng), truyền tổng cộng bảy đơn vị máu.

Người nhà bệnh nhân cho biết là khối u trong bụng bà cụ được phát hiện từ hơn hai năm trước trong một lần khám ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Nhưng do bà lớn tuổi và khối u chỉ mới phát triển chưa gây ảnh hưởng nhiều lên người bệnh nên BV Chợ Rẫy không mổ.

Trong khi đó, BS Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa Ngoại phẫu thuật, người trực tiếp mổ cho bà cụ, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi phẫu thuật cắt một khối u to trên bệnh nhân lớn tuổi như vậy. Khối u này to đến nỗi chiếm toàn bộ ổ bụng, che hết nội tạng. Trong quá trình phẫu thuật tôi căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi hột, may mắn là mọi việc diễn ra suôn sẻ”.

Hiện BV Đa khoa Đồng Nai đang đưa khối u xét nghiệm xem khối u này lành hay ác.