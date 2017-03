Lo ngại tử vong do dịch bệnh tăng

Tình hình tử vong do các loại bệnh khác cũng tăng hơn năm trước: Bệnh viêm não virus có 12 ca tử vong trên 315 ca mắc (tăng chín ca); bệnh viêm màng não do não mô cầu có 46 ca mắc (tăng 33 ca), trong đó có ba ca tử vong (tương đương so với năm ngoái); bệnh tay-chân-miệng cũng ghi nhận gần 20.000 ca mắc và bốn ca tử vong (tăng hai ca)...

Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp phòng chống, phát hiện sớm và khống chế kịp thời dịch bệnh. Đặc biệt, duy trì tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, MERS-CoV, dịch hạch…

DUY TÍNH