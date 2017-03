Mục tiêu chung là đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ký cam kết chấp hành đúng quy định về an toàn thực phẩm, giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng thức ăn đường phố trong tháng hành động so với cùng kỳ.

Tấn Quốc