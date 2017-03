Mang thai hộ, phải làm sao?

Các trường hợp được xem xét mang thai hộ: Do nguyên nhân y khoa (nghĩa là một cặp vợ chồng không thế có con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hoặc việc mang thai có thể nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người vợ và của trẻ sinh ra). Đã phẫu thuật cắt tử cung do bệnh lý hay do các tai biến sản khoa… Không có tử cung hay dị dạng tử cung bẩm sinh. Người vợ bị bệnh nội khoa nặng không thể mang thai ( bệnh tim, suy tim…). Có thể xem xét các trường hợp sẩy thai nhiều lần hay thất bại thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần do vấn đề liên quan đến tử cung. Các cặp vợ chồng muốn nhờ mang thai hộ cần được xác nhận rõ ràng của cơ sở y tế về chỉ định cụ thể của mang thai hộ. ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM (HOSREM) __________________________________________ Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ là ba đơn vị được phép hỗ trợ các gia đình cần nhờ người mang thai hộ. ___________________________________________ Trường hợp nhờ mang thai hộ nhưng sau đó gia đình nhờ mang thai có biến cố, không chịu nhận con. Hoặc có trường hợp người mang thai hộ không chịu trao trả con. Những trường hợp này, nếu có tranh chấp, sẽ do tòa án giải quyết. PGS.TS Lưu Thị Hồng, vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế (theo TTO)