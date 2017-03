Máy tính bảng, máy đọc sách… gây mất ngủ

Nghiên cứu của các bác sĩ Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) đã so sánh tác động của việc đọc sách in với sách điện tử trước khi ngủ. 12 người tham gia nghiên cứu. Họ trải qua 5 ngày đọc sách in và 5 ngày đọc sách từ máy đọc sách có đèn nền.





Kết quả, những người này sau khi đọc sách điện tử mất lâu hơn 10 phút để đi vào giấc ngủ so với đọc sách in. Ngoài ra khi đọc sách điện tử, họ ít có giấc ngủ sâu và thường mệt hơn vào sáng hôm sau.

Theo các bác sĩ, cơ thể chúng ta được giữ trong nhịp điệu của ngày và đêm bởi đồng hồ sinh học. Đồng hồ này sử dụng ánh sáng để nói cho chúng ta biết về thời gian. Nhưng với ánh sáng xanh, ánh sáng có bước sóng ngắn thường phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy đọc sách có đèn nền, đã làm gián đoạn đồng hồ sinh học. Ánh sáng xanh vào buổi tối có thể làm chậm hoặc ngăn cản việc sản xuất hooc môn melatonin (có vai trò tạo giấc ngủ).

Với sức ép của cuộc sống hiện đại, nhiều người trong chúng ta đang làm việc chống lại đồng hồ sinh học, việc làm gián đoạn giấc ngủ - là một trong những nguyên nhân tăng tỷ lệ bệnh ung thư, tiểu đường và mất trí nhớ. Các nhà nghiên cứu khuyên mọi người nên giảm thiểu việc sử dụng các thiết bị điện tử vào buổi tối, đặc biệt là thanh thiếu niên, những người hay sử dụng điện thoại và máy tính bảng vào đêm khuya.