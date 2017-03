Mẹo đơn giản giúp trị chứng táo bón

Đồ uống nóng được phát hiện có tác dụng như thuốc giãn mạch, thúc đẩy nhu cầu đại tiện và làm giảm chứng táo bón ở người. Ảnh minh họa: Word Press

Tổ chức dạ dày học thế giới định nghĩa chứng táo bón là tình trạng, trong đó một người đi đại tiện ít hơn 3 lần/tuần; cảm thấy 1/4 số phân của họ bị cứng hoặc cảm thấy không thể "giải quyết nỗi buồn" hoàn toàn trong hơn 1/4 số lần đi đại tiện.

Các bác sĩ cho rằng, hầu hết các trường hợp táo bón có thể được chữa trị bằng việc thay đổi chế độ ăn hoặc lối sống do nó có thể bắt nguồn từ việc không ăn đủ chất xơ, thay đổi thói quen ăn uống hoặc phớt lờ nhu cầu đi vệ sinh. Đôi khi, táo bón còn là tác dụng phụ do một số loại thuốc gây ra, chẳng hạn như codeine, hay thuốc bổ như sắt hoặc do sự căng thẳng hay trầm cảm.

Theo tiến sĩ Felice Schnoll-Sussman, chuyên gia dạ dày - ruột đến từ Trường Y Weill thuộc Đại học Cornell (Mỹ), uống một thứ đồ uống nóng, chẳng hạn như trà, cà phê hay thậm chí một cốc nước nóng, cũng sẽ giúp kích thích đường ruột, giảm chứng táo bón hiệu quả. Lời khuyên của bà Schnoll-Sussman căn cứ vào một nghiên cứu vốn phát hiện, các đồ uống nóng thực sự kích thích nhu cầu đại tiện.

"Chất lỏng nóng đóng vai trò như một loại thuốc giãn mạch. Chúng làm giãn rộng các mạch máu ở hệ tiêu hóa, giúp tăng lưu lượng máu và hoạt động dạ dày - ruột", bà Schnoll-Sussman giải thích.

Tuy nhiên, caffeine không phải tác nhân đem đến hiệu quả trên, vì ngay cả cà phê bị lọc bỏ hết caffeine hoặc nước nóng cũng có thể dẫn đến nhu cầu cần "giải quyết". Chuyên gia này nói, uống một tách cà phê nóng, rồi ngồi trong nhà vệ sinh vài phút chắc chắn sẽ giúp kích thích hoạt động của ruột, ngay cả khi bạn cảm thấy như mình không cần phải đại tiên ngay lập tức.

Tiến sĩ Schnoll-Sussman cho biết thêm rằng, các hoạt động thể chất cũng có thể thúc đẩy nhu cầu vệ sinh. Do đó, những người mắc chứng táo bón nên cân nhắc việc đi lên, xuống cầu thang bộ hoặc nhảy bật cao hay tập thể dục giãn cơ để kích thích đường ruột.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu Mỹ cũng khám phá ra rằng, mát xa có thể hỗ trợ quá trình đại tiện. Họ nhận thấy, việc tạo sức ép nhẹ nhàng lên vùng đáy chậu, khu vực giữa hậu môn và cơ quan sinh dục, giúp những người bị táo bón có hoạt động đường ruột hiệu quả.

Cách "tự xoa bấm huyệt" như trên được ghi nhận có tác dụng phá vỡ phân cứng, nới lỏng các cơ và kích thích các dây thần kinh chịu trách nhiệm về hoạt động của ruột, giảm bớt chứng táo bón. Nhóm nghiên cứu tuyên bố, các bác sĩ nên cân nhắc áp dụng kỹ thuật này đầu tiên, cùng với các cách chữa trị táo bón thông thường khác như uống nhiều chất lỏng hơn, ăn nhiều chất xơ hơn, tập thể dục tích cực hơn hoặc uống thuốc nhuận tràng.

Theo Tuấn Anh (Vietnamnet)