Mổ cứu sống bệnh nhân bị bắn nhưng chưa lấy được đầu đạn

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện, ăn uống được. Tuy nhiên, đầu đạn vẫn còn nằm trong cơ thể, gần đốt sống chưa thể lấy ra.

Sáng 19-7, TS-BS Nguyễn Duy Tân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu BV Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết: Bệnh nhân Minh Hoàng được BV tuyến tỉnh chuyển đến Chợ Rẫy lúc 2 giờ sáng 14-7 trong tình trạng suy hô hấp, khó thở. Sau khi chụp CT thấy một trong ba mạch máu lớn của bệnh nhân bị thủng, vì vậy các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân.

"Nếu không phẫu thuật kịp thời thì bệnh nhân sẽ chết rất nhanh do mạch máu đã bị thủng. Ngoài ra, bệnh nhân có thể sốc do mất máu và tử vong do máu chảy tràn vào xoang màng phổi gây suy hô hấp và tử vong.

Ca mổ dự kiến kéo dài trong ba giờ nhưng thực tế phải kéo dài đến khoảng bảy tiếng mới thành công" - BS Duy Tân cho hay.



Bệnh nhân Minh Hoàng đã qua cơn nguy kịch tại BV Chợ Rẫy TP.HCM ẢNH: H.P

Hiện tại bệnh nhân đã qua nguy kịch, có thể nói chuyện, ăn uống được. Tuy nhiên, đầu đạn vẫn còn nằm trong cơ thể, gần đốt sống chưa thể lấy ra.



Theo BS Duy Tân, hiện tại đầu đạn đã nằm cố định, không ảnh hưởng đến tính mạng nên sau khi bệnh nhân bình phục, sẽ tiếp tục phẫu thuật để lấy đầu đạn ra.

Tại BV Chợ Rẫy, anh Minh Hoàng cho biết: "Loại súng bắn tôi là loại súng hoa cải. Một phát súng trượt ngang cằm, một phát vào ngực, còn một phát nữa nhưng trượt".



Nếu không được mổ kịp thời bệnh nhân đã tử vong do vỡ mạch máu. ẢNH: H.P

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 35 ngày 12-7, trên đường Hà Thanh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, anh Trịnh Nhật Hoàng đang dừng xe mua đồ thì bị năm người khác dùng gậy gỗ, mã tấu đến chém vì cho rằng anh dám “nhìn đểu”.



Khi chạy về đến nhà, anh Nhật Hoàng vẫn bị đuổi, thấy vậy em trai của anh Nhật Hoàng là Minh Hoàng liền ra can ngăn thì bị bắn liên tiếp ba phát súng về phía mình. Hai viên đạn trúng vào ngực và cằm, viên còn lại trượt qua vùng đầu. Minh Hoàng chạy đi một đoạn thì ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an TP Nha Trang đã bắt được một số nghi can liên quan để điều tra vụ việc.