Mổ lấy bướu khủng chèn hai quả thận sang một bên bụng

Ngày 13-9, TS.BS Thái Minh Sâm – Trưởng khoa Tiết Niệu BV Chợ Rẫy cho biết BV vừa tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân nam có khối bướu sau phúc mạc khổng lồ chưa từng gặp từ trước đến nay.

Theo bác sĩ Sâm, cả hai bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng giống nhau đó là bụng to dần trong 4 đến 8 tháng trở lại đây, thường xuyên đau tức bụng khó chịu.



Khối bướu sau phúc mạc lớn nhất từ trước đến nay tại BV Chợ Rẫy ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Trong đó bệnh nhân Đỗ Đức L (1956) ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai nhập viện ngày 5-7 sau 8 tháng chịu cảnh bụng to, đau nhức. Bệnh nhân đã đi khám nhiều lần ở nhiều BV khác nhau. Tuy nhiên ban đầu nghe các bác sĩ nghi ngờ đó là khối u ác tính, thì bệnh nhân sợ quá bỏ về nhà, mua thuốc nam uống. Đến khi khối bướu lớn dần, gây tức bụng, cản trở hô hấp bệnh nhân mới quay lại BV Chợ Rẫy điều trị. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng gầy, qua siêu âm, CT cho thấy khối bướu lớn chiếm toàn bộ vùng bụng. Khối bướu không xác định giới hạn, kích thước chắc, ít di động.



Bs Sâm cho hay, ban đầu nhận định đây là khối bướu ác tính, có kích thước quá lớn, dính với nhiều cơ quan. Vì vậy các bác sĩ lo lắng không dám mổ. Tuy nhiên sau sinh thiết xác định đây là tế bào hình thoi lành tính nên các bác sĩ xác định mổ.



Khối bướu có chiều dài 44cm ngang 33cm, cân nặng 6,7kg Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Khi mở ổ bụng, vén ruột qua một bên, ê kíp phẫu thuật phát hiện khối bướu nằm sau phúc mạc. Các bác sĩ đã bóc thành công khối bướu có chiều dài 44cm ngang 33cm, cân nặng 6,7kg.



Sau khi can thiệp thành công ca bệnh trên, ngày 25-8 vừa qua BV Chợ Rẫy tiếp tục nhận thêm một trường hợp tương tự,. Nam bệnh nhân Võ Bảo C. (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng bụng to và đau tức, khó thở khi nằm. Kết quả thăm khám cho thấy, người bệnh có khối bướu lớn chiếm toàn bộ khoang bụng, bướu căng chắc, có độ di động.

Hình ảnh kiểm tra cho thấy, khối bướu quá lớn nằm bên phải đã đẩy quả thận bên phải sang sát với bên trái, ôm trọn vùng bụng bệnh nhân. Xác định khối bướu này đơn giản hơn so với khổi trước, sau hội chẩn và thực hiện mổ, khối bướu với cân nặng 7,3kg dài 53cm, rộng 35cm đã được bóc thành công.

Được biết, BV Chợ Rẫy mỗi năm tiếp nhận khoảng 80 ca bướu sau phúc mạc, nhưng đây là hai trường hợp mổ lấy khối bướu khổng lồ nhất từ trước đến nay.