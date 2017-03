Mổ lấy khối u 19 kg trong ổ bụng cho một phụ nữ

Ngày 13-11, BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung Bướu TP.HCM, cho biết BV vừa phẫu thuật thành công lấy khối u nặng 19 kg sau phúc mạc cho chị LTN (48 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Chị N. cho biết: “Cách đây hai năm tôi thấy bụng có nổi lên cái cục to bằng quả cam nên đi khám ở BV Chợ Rẫy TP.HCM và được chẩn đoán “Bướu sau phúc mạc bên (T)”. Sau khám, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật nhưng tôi không điều trị vì rất bận rộn phải đưa đón con đi học, cơm nước, việc nhà… mà ở nhà tự uống trinh nữ hoàng cung, bồ công anh”.

Tuy nhiên, cũng theo chị N., cái bướu ở bụng chị ngày càng to, đi đâu người ta cũng tưởng chị… mang bầu. Bây giờ, đau hông lưng quá nên chị mới nhập BV Ung Bướu TP.HCM vì thấy BV này mổ thành công nhiều ca bướu khổng lồ 40 kg to như bụng mình nên chị yên tâm.

TS-BS Phạm Hùng Cường, Phó khoa Ngoại II, BV Ung Bướu TP.HCM - cũng là phẫu thuật viên phẫu thuật cho chị N., cho biết khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy chị N. bị u sau phúc mạc, bướu chiếm trọn ổ bụng đường kính lớn nhất khoảng 35 cm. Theo kết quả CT thấy bướu cấu trúc hỗn hợp có thành phần mô không đồng nhất, bắt thuốc cản quang không đều. Chẩn đoán trước mổ chị N. bị bướu sau phúc mạc.

Khi được hỏi về bệnh tình của mình với khối bướu khổng lồ như vậy thì chị N. “tỉnh bơ” chia sẻ: “Tôi không lo lắng gì trước phẫu thuật cả, vì tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của các BS BV Ung Bướu TP.HCM. Nên tôi đăng ký mổ dịch vụ nhưng các BS không đồng ý và để mổ chương trình vì ca mổ tôi sẽ lâu. Vả lại, tôi đã mãn kinh sáu năm do phải cắt tử cung và hai phần phụ do lạc nội mạc tử cung. Nên biết chắc bụng to là do khối u chứ không phải mang bầu. Thấy vừa rồi BS ở đây giỏi quá, mổ mấy ca bụng to nên tôi yên tâm sắp xếp công chuyện để đi mổ ở đây”.

TS-BS Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại II, BV Ung Bướu TP.HCM, cho biết ở khoa thường gặp và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị u sau phúc mạc cũng khá nhiều nhưng thường khối u khoảng vài kg chứ loại to như của bệnh nhân N. này thì hiếm. Khối u nhỏ thì phẫu thuật cũng an toàn hơn so với khối u lớn, đặc biệt là những ca bướu khổng lồ 19 kg như bệnh nhân N. rất hiếm và nguy hiểm.

Theo TS-BS Viết, do chỉ số kg cân nặng của bướu đã rất to và nặng, nếu phẫu thuật viên không tính toán cẩn thận có thể khi lấy khối bướu ra có thể tuột tay làm rơi khối bướu xuống thì rất nguy hiểm cho bệnh nhân, kể việc khối bướu to này đã hiện diện suốt hai năm qua, nó cũng đã đẩy các cơ quan lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân lên những vị trí khác nên đòi hỏi người phẫu thuật viên phải rất kinh nghiệm và giỏi. Do vậy, gặp những ca bệnh nặng thì BS rất lo cho an toàn ca mổ.

TS-BS Hùng Cường cho biết thêm, ca mổ cắt bướu sau phúc mạc cho bệnh nhân N. có thời gian mổ là 120 phút, lượng máu mất là 500 ml. Khối bướu có đường kính lớn nhất là 350 mm, nặng 19 kg. Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn…

“Cái khó của ca này là bướu to nên nó đẩy ngược hết các cơ quan nội tạng, trong đó thận bị mỡ bao quanh khiến các BS phải vất vả lấy hết mỡ ra, khi mổ thì phải đẩy ruột ra trước mới lấy khối bướu. Do tim của bệnh nhân đã quen với áp lực khi có bướu to nên cũng phải truyền máu, dịch thêm cho bệnh nhân” - BS Hùng cho biết.

BS CK II Lê Hoàng Minh chia sẻ trong mấy tháng qua hầu như tuần nào BV Ung Bướu TP.HCM cũng tiếp nhận những ca bướu “khổng lồ” hàng mấy chục kg, khiến bệnh nhân mệt mỏi, suy hô hấp, đi lại không được. Do đó việc điều trị cũng khó khăn hơn, nguy cơ cao hơn, rất mong các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng hơn để người quan tâm đến sức khỏe.