Một bệnh nhân múc bỏ mắt do nhiễm nấm

Ngày càng khó điều trị Viêm loét giác mạc do nấm (VLGMN) là một bệnh nhiễm trùng giác mạc khó điều trị. Hiện nay tỉ lệ VLGMN ngày càng tăng và khó điều trị hơn do vệ sinh môi trường kém, chế độ bảo hộ lao động kém và sự lạm dụng sử dụng các chế phẩm tra mắt có corticosteroid. Việc điều trị thường phải rất tích cực và kéo dài hàng tháng hay nhiều tháng. Tác nhân gây bệnh: Hơn 105 loài nấm gây bệnh ở mắt, được chia làm bốn nhóm chính: Nấm sợi có vách ngăn, không có sắc tố; nấm sợi có vách ngăn, có sắc tố; nấm sợi không vách ngăn; nấm men. Nhìn chung nấm sợi khó chẩn đoán và khó điều trị hơn nấm men. Tiến triển của bệnh âm ỉ, từ từ phát triển rộng hơn và ở các lớp sâu của nhu mô giác mạc. Hầu hết trường hợp là VLGMN do nấm sợi. Đây là một bệnh cần được chẩn đoán sớm và chỉ định các phương pháp điều trị bằng thuốc và phối hợp với các can thiệp khác một cách phù hợp. Mục đích ưu tiên là thanh toán nhiễm trùng và bảo tồn nhãn cầu. Ghép giác mạc điều trị VLGMN được chỉ định khi mắt có biến chứng thủng hoặc dọa thủng và không đáp ứng với điều trị nội khoa. (Theo Hội Nhãn khoa Việt Nam)