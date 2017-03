Một bệnh nhân tâm thần chết chưa rõ nguyên nhân

Theo BS Thắng thì bệnh nhân HVT (51 tuổi, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào Bệnh viện (BV) Tâm thần do nghiện rượu, tiền căn cao huyết áp. “Người nghiện rượu thì tim mạch, huyết áp, não bộ có khi có vấn đề. Kíp trực ban đêm thứ Bảy (2-1) phát hiện bệnh nhân đi loạng choạng, bị té và cho đi cấp cứu, tôi không biết tử vong vì lý do gì” - BS Thắng nói.

Trước đó, ngày 2-1, gia đình đưa ông T. đi đến khám tại BV Tâm thần do nói sảng, có uống rượu nhiều hơn bình thường và nơi này cho nhập viện. Gia đình ông T. cho biết đã đóng ứng tiền viện phí 3 triệu đồng nhưng người nhà chưa có giấy tờ hay cái gì nói lên kết quả bệnh của ông T.



BV Tâm thần TP.HCM - nơi người nhà đưa ông T. đến khám bệnh. Ảnh: TL

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi chiều 5-1, em trai ông T. là anh Tr. cho biết khuya 3-1, BV Tâm thần thông báo gia đình đến BV Chợ Rẫy gấp. Gia đình gặp bác sĩ BV Chợ Rẫy và bác sĩ nói không cứu được ông T. Gia đình báo công an phường và công an quận. Thông tin từ gia đình cho biết sau khi khám nghiệm tử thi, công an nói ông T. tử vong do chấn thương sọ não. Gia đình ông T. đã đi xác minh, một số thông tin kể rằng ông T. giành ăn tô mì tôm với ba bệnh nhân tâm thần khác và bị họ ngồi trên người đánh.

“Mọi người nói vậy chứ không biết. Đây là trường hợp hi hữu. Gia đình ông T. khó khăn, bốn đứa con nhỏ, gia đình mong muốn BV có trách nhiệm sao cho hợp lý. Chúng tôi cũng buồn với BV Tâm thần, họ đưa bệnh nhân qua Chợ Rẫy rồi về, khi khám nghiệm tử thi cũng không có ai đứng ra xin lỗi. Anh tôi đi khám, chữa bệnh mà bị đánh chết. Chiều hôm qua và sáng nay BV xuống thăm hỏi, gia đình hẹn sau tang lễ sẽ nói chuyện với BV” - anh Tr. nói. Một thông tin đáng chú ý mà anh Tr. đưa ra là lúc 12 giờ khuya 2-1 (rạng sáng 3-1), ông T. gọi điện thoại về cho vợ xin mấy trăm ngàn đồng cho mấy anh em trong BV?

“Không biết từ đâu tung tin bệnh nhân bị đánh, BV báo cáo không ai chứng kiến chuyện đánh nhau. Thực hư như thế nào chưa biết nhưng tôi đã chỉ đạo anh em đến chia sẻ, chia buồn với gia đình” - BS Thắng nói.

Chiều muộn 5-1, chúng tôi đã liên hệ với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, tuy nhiên nơi này cho biết chưa nhận được báo cáo từ BV Tâm thần.