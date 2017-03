Một sản phụ tử vong do sốc thuốc kháng sinh

Theo BS Ân, sản phụ Tường Vi nhập viện chờ sinh con vào sáng 11-3. Chẩn đoán thai to (ngôi thai to hơn xương chậu), nên được bệnh viện chỉ định mổ bắt con. Ca mổ do BS Huỳnh Thị Thu Hồ và BS Võ Thị Xuân Trang phụ trách. Kíp mổ đưa được một bé trai khỏe mạnh (cân nặng 4kg) ra khỏi bụng mẹ và ghi nhận sản phụ Tường Vi có mạch, huyết áp bình thường, tiếp xúc tốt…

Đến gần 19 giờ, sau khi được tiêm kháng sinh dự phòng và truyền dịch, sức khỏe của sản phụ bắt đầu diễn biến xấu: toàn thân lạnh run, môi tím tái, mạch nhanh… tuột huyết áp. Bệnh viện đã mời các bác sĩ liên khoa hội chẩn và tập trung hồi sức tích cực theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Diễn biến sức khỏe của sản phụ tuy có khả quan hơn nhưng sau đó tiếp tục lên cơn suy hô hấp cấp, tràn dịch màng phổi… và tử vong lúc 9 giờ 55 phút sáng 12-3.



Những người thân trong gia đình của sản phụ Tường Vi, chờ cơ quan pháp y giải phẩu tử thi tại nhà đại thể của bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu - ảnh: T.Phúc

Bước đầu, bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu kết luận: “Sản phụ Tường Vi tử vong do sốc phản vệ đối với thuốc kháng sinh Mezicef”. Đây là loại thuốc nằm trong danh mục được Bộ Y tế cho phép lưu hành, dùng để điều trị tại các bệnh viện. Theo BS Ân, tùy theo cơ địa của mỗi người, có thể đây là trường hợp dị ứng đặc biệt với loại thuốc trên. Thực tế tại bệnh viện, hàng loạt sản phụ đã được chỉ định dùng thuốc này, tình trạng sức khỏe vẫn bình thường.

Chiều 12-3, trong khi chờ cơ quan pháp y đến giám định tử thi, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, mẹ của sản phụ, đau buồn cho biết Tường Vi là con gái đầu lòng của bà, đây cũng là lần sinh nở đầu tiên của chị. Được biết sản phụ Vi cùng chồng đi làm thuê cho Công ty may Việt Tiến tại TP.HCM, cô xin nghỉ phép từ sau tết Nguyên Đán về quê để chờ sinh con. Hiện gia đình sản phụ mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, nếu có sai phạm về chuyên môn thì cần xử lý nghiêm.