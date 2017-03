Múa may giữa phòng cấp cứu sau khi dùng thuốc lắc

Chiều 7-9, BS Trần Văn Sóng, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên.

Do rơi vào trạng thái kích động nên cô gái luôn la hét, vật vã và múa may trên giường bệnh. Vì không hợp tác điều trị nên nhân viên y tế buộc phải tiêm cho cô gái một liều thuốc an thần. “Những người kích động quá mức do sử dụng thuốc lắc có thể có những hành động nguy hại đối với người xung quanh. Sau khi tiêm thuốc an thần, người dùng thuốc lắc sẽ dần tỉnh táo, tinh thần ổn định. Tuy nhiên, họ không nhớ những gì họ đã làm trước đó” - BS Sóng cho biết thêm.

“Điều đáng báo động nữ giới ở độ tuổi 20-30 được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mất kiểm soát nghi do sử dụng thuốc lắc khá nhiều. Họ thường được bạn bè đưa vào tầm gần sáng sau khi trải qua cuộc vui suốt đêm” - BS Sóng nói.