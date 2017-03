Mua sắm tiết kiệm cho bé thời khủng hoảng

Nắm bắt được xu hướng trên, mô hình kinh doanh siêu thị tiết kiệm cho Mẹ và Bé ra đời với tên gọi KSC (Kid Secondhand Clothes), KSC đại diện cho thương hiệu quần áo cũ cao cấp và các đồ chơi, phụ kiện dành cho trẻ em từ 0 0 12 tuổi, mới từ 70% trở lên. Ngoài mục tiêu bán hàng, KSC còn là nơi để các mẹ có thể tới đổi các món đồ con không mặc vừa lấy các mặt hàng có size vừa kích cỡ hoặc bán lại cho cửa hàng. Đối với các mặt hàng cũ, không được mua lại, các mẹ có thể làm từ thiện thông qua KSC, cứ 3 tháng một lần, KSC sẽ tổ chức một chương trình từ thiện tới các vùng sâu, vùng xa, các tỉnh nghèo tặng quà. Mô hình kinh doanh mang nhiều ý nghĩa xã hội này lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đang được rất nhiều người ủng hộ.





Ngoài 3 tiêu chí chính là mua hàng/bán hàng, đổi hàng và làm từ thiện, KSC cũng tặng đồ bầu và đồ sơ sinh miễn phí. Mục tiêu lâu dài của KSC là xây dựng một kho hàng quần áo miễn phí cho các mẹ bầu và bé từ 0 - 6 tháng tuổi. Đến nay, sau 3 tháng khai trương, KSC đã tặng được 46 box đồ sơ sinh tới tận tay các mẹ có nhu cầu và trao tận tay được hơn 1.600 chiếc quần áo cũ các loại đến bà con nghèo tại xã Pà Vầy Sủ - Xín Mần - Hà Giang trong chương trình từ thiện “Thông điệp Mùa Xuân”.





Khi được hỏi về tính an toàn của hàng thanh lý, đại diện KSC cũng cho hay, hàng thanh lý được mua lại từ các mẹ, khi mua mỗi mẹ có 1 mã số trên hệ thống KSC do vậy rất rõ nguồn gốc. Hàng mua lại từ các mẹ luôn sạch sẽ thơm tho vì được giặt giũ cẩn thận trước khi cất vào tủ, do vậy người mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng.





Với nhiều ông bố bà mẹ trẻ luôn muốn con mình thật sành điệu và thời trang trong khi túi tiền chưa thực sự “rủng rỉnh”, thì việc tìm đến một siêu thị quần áo cao cấp được các mẹ thanh lý cho bé sẽ là giải pháp tối ưu. Hy vọng mô hình kinh doanh của KSC sẽ thực sự trở thành mô hình kinh doanh tiết kiệm, có ích cho xã hội.