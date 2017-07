'Muỗi quý tộc' hăm he 'đốt' dân TP.HCM

“Riêng TP.HCM, tính đến ngày 29-6 đã ghi nhận hơn 9.140 ca mắc SXH phải nhập viện, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Chưa hết, TP.HCM còn ghi nhận ba trường hợp tử vong do SXH, tăng hai ca so với cùng kỳ năm 2016” - bà Tuyết cho biết thêm.

Bà Tuyết còn cho biết ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã dự báo số ca bệnh SXH có thể tăng sớm trong năm nay. Do vậy, trung tâm đã có những hoạt động kiểm soát bệnh ngay từ đầu năm. “Cụ thể giám sát 100% điểm nguy cơ phát sinh muỗi vằn (còn gọi là "muỗi quý tộc" vì chỉ đẻ trứng ở vùng nước sạch) và lăng quăng truyền bệnh SXH. Bên cạnh đó, xử lý triệt để các ổ dịch SXH xuất hiện tại địa phương và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nguy cơ cho cộng đồng” - bà Tuyết trình bày.

Bà Tuyết đề nghị các quận, huyện, phường, xã TP.HCM tăng cường những hoạt động phòng, chống SXH đã triển khai từ đầu năm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời hướng dẫn dân thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi vằn đốt.