Muốn ngủ ngon, hãy đi… cắm trại

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho thấy cắm trại ngoài trời dưới ánh sáng tự nhiên giúp điều chỉnh nhanh chóng đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp chúng ta dễ dàng tìm đến giấc ngủ.





Để xác định liệu có sự khác nhau ở các mùa, các nhà nghiên cứu đã thực hiện hai nghiên cứu, một vào mùa đông và một vào mùa hè. Ở cả hai nghiên cứu, họ cho một nhóm người cắm trại trong một tuần, không mang theo điện thoại di động, đèn điện. Sau đó họ so sánh thực tế giấc ngủ của nhóm này với một nhóm so sánh được cho ở một tuần trong ánh sáng điện. Kết quả, nhóm người cắm trại ở ánh sáng tự nhiên ngoài trời chìm vào giấc ngủ sớm hơn người ở nhóm so sánh và không có sự khác nhau giữa hai nghiên cứu mùa đông và mùa hè.

Các nghiên cứu trước cho thấy ở cả ngày trong ánh sáng điện có thể trì hoãn giấc ngủ tìm đến ban đêm đến hai tiếng đồng hồ. Nếu tăng thời gian tiếp xúc ánh sáng mặt trời và hạn chế tiếp xúc ánh sáng điện, đồng hồ sinh học sẽ trở lại bình thường, giấc ngủ sẽ tìm đến sớm hơn.