Năm ‘hung thần’ trong mùa lạnh

Từ cuối đông đến sau tết, cái lạnh của phương Bắc tràn về ngày càng đậm, nhất là khi sắp sửa bước vào cái lạnh của tháng 3 - “rét nàng Bân”. Một số bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp và bệnh xương khớp mặc sức hoành hành.

Từ cảm cúm xoàng đến đại dịch cúm

Dịch cúm thường xảy ra vào mùa đông. Người mắc bệnh cúm thường hay nhức đầu, xổ mũi và đau ê ẩm hết cả người. Bệnh rất hay lây, chỉ cần một người trong gia đình hay một học viên bị cúm là cả gia đình và cả lớp học bị cúm. Bệnh lây nhanh, khởi phát nhanh nhưng cũng chỉ vài ngày là hết. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc hạ sốt, ăn cháo và uống vitamin C hay nước chanh để tăng cường sức đề kháng là đủ. Hồi nhỏ, chúng tôi chưa thấy ai chết vì cúm. Sau này, đọc lại chúng tôi thấy có những đại dịch cúm, như đại dịch cúm năm 1918 xảy ra ở châu Âu sau chiến tranh Thế giới thứ nhất làm hàng triệu người chết hay dịch cúm A H1N1 vừa qua cũng thấy ghê thật. Bệnh có tốc độ lây lan khá nhanh và chủ yếu là lây qua đường hô hấp, do trước đó người bệnh hít phải không khí có chứa virus gây bệnh cúm. Phòng ngừa tốt nhất là cách ly bệnh nhân, tránh tiếp xúc với người bị bệnh.

Cảm cúm, đơn giản chỉ là hắt hơi, sổ mũi suốt ngày cũng đem lại cho bạn nhiều phiền toái.

Viêm phổi chết như chơi

Cha tôi khi còn sống, cứ mỗi khi mùa đông đến, ông lại phải mua cho chúng tôi vài cái khăn len để giữ cho ấm cổ. Bệnh hay xảy ra khi cơ thể bị lạnh, bệnh nhân sốt cao, ho nhiều có đàm đặc màu vàng hay vàng xanh tùy theo loại vi trùng gây viêm phổi. Bệnh hay do phế cầu trùng gây ra. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do các biến chứng như abcès phổi, tràn mủ màng phổi, suy kiệt… Điều trị chủ yếu là dùng thuốc kháng sinh, hạ sốt và nâng đỡ cơ thể, trường hợp nặng phải cho bệnh nhân nhập viện và điều trị tại đơn vị săn sóc đặc biệt. Bệnh có thể lây do tiếp xúc qua đường không khí.

Người có tiền sử viêm đa khớp: Coi chừng!

Viêm đa khớp dạng thấp thường xảy ra ở người lớn tuổi. Bệnh này do vi trùng Streptococus Béta Hemolytic gây ra. Bắt đầu từ viêm họng, bệnh sẽ gây ra biến chứng trên khớp, trên thận và trên tim. Khớp sưng đỏ, nóng đau, có khi biến dạng và rất hay tái phát. Ở những người có nguy cơ cao hoặc có tiền sử bị viêm đa khớp dạng thấp, phòng ngừa bằng cách đừng để viêm họng, vệ sinh răng miệng và uống kháng sinh dự phòng khi mùa đông đến.

Hen phế quản: Dai dẳng, khó trị!

Mùa đông đến là những bệnh nhân bị hen phế quản mà dân gian còn gọi là suyễn cũng rất lo lắng. Vì trời lạnh, kèm theo ô nhiễm môi trường và những căng thẳng trong cuộc mưu sinh trong những ngày giáp tết khiến ta phát bệnh. Lúc này, hen phế quản thường bột phát và trở nặng hơn so với các mùa khác trong năm. Những cơn khó thở và ho hay xảy ra về đêm làm bệnh nhân mệt mỏi và lo âu. Để điều trị dứt hẳn hoàn toàn bệnh rất khó vì đây là một trong những dạng bệnh có tính di truyền và tự miễn. Tuy nhiên, để làm giảm dần những cơn khó thở, bệnh nhân có thể sử dụng các loại thuốc làm giãn phế quản, tăng cường sức đề kháng và nhất là giữ cho cơ thể ấm. Đồng thời tuyệt đối không hút thuốc lá, môi trường sống phải trong lành và tránh stress do cuộc sống gây ra.

Các loại bệnh về mạch máu

Trời lạnh, nếu không giữ ấm cho cơ thể thì các mạch máu có thể bị co lại, đặc biệt là các động mạch ngoại biên. Ngoài ra, trời lạnh làm bột phát những bệnh về động mạch trên những người có cơ địa dễ bị bệnh như viêm tắc động mạch, tiểu đường, xơ vữa động mạch… Bệnh làm bệnh nhân bị đau nhiều ở đầu các ngón tay và ngón chân, có thể kèm theo tím tái. Khi bệnh trở nặng hơn, bệnh nhân sẽ bị hoại tử đầu ngón tay, đầu ngón chân hoặc cả bàn chân. Điều trị chủ yếu là phải giữ ấm cho bệnh nhân, sử dụng các loại thuốc giảm đau và giãn mạch máu.