Nam thanh niên tử vong sau 4 ngày uống rượu

Một bệnh nhân bị ngộ độc rượu được điều trị tại Trung tâm chống độc

Tử vong sau 3 ngày "thử" các loại rượu

Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai chiều 3-2 (tức mùng 3 Tết) cho biết nam thanh niên 32 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được gia đình xin về vào chiều mùng 4 Tết sau hơn 1 ngày điều trị tích cực nhưng sức không mang lại hiệu quả, sức khỏe ngày càng xấu đi.

Theo bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm chống độc, trước đó ngày 2-3 (chiều 3 Tết) nam thanh niên này đã được người thân đưa vào viện trong tình trạng say rượu, vật vã, kích thích, rối loạn tri giác, tổn thương não, huyết áp tụt sâu, toan chuyển hóa máu, tổn thương gan thận. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy và lọc máu liên tục.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, từ ngày 30 Tết nam thanh niên này uống rất nhiều loại rượu, từ rượu tự nấu, rượu nhập khẩu đến các loại rượu ngâm, rượu thuốc… Đến ngày thứ 3 thì xuất hiện các biểu hiện nói trên nên người nhà vội vàng đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Chính cho biết dù chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu nhưng các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân này hoàn toàn giống với người bị ngộ độc cồn công nghiệp. Đây là 1 trong số 5 trường hợp ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu và điều trị trong 4 ngày Tết nguyên đán vừa qua. Những trường hợp còn lại sau khi được điều trị, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Ngộ độc rượu tăng trong "tháng ăn chơi"

Theo TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, trong vòng 1 tháng qua Trung tâm đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân ngộ độc rượu. Đáng nói là hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán tỉ lệ bệnh nhân ngộ độc rượu gia tăng đáng kể, trong đó nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài. “Có thể tới đây số ca ngộ độ rượu sẽ còn tăng mạnh do “tháng Giêng là tháng ăn chơi” và đây là thời điểm các doanh nghiệp, công ty, cơ quan hoặc bạn bè tụ tập liên hoan”- TS Duệ lo ngại.

Các bác sĩ dự báo số ca ngộ độc rượu sẽ còn tăng cao trong Tháng Giêng- "tháng ăn chơi"

Cũng theo TS Duệ, số ca ngộ độc rượu tăng lên là do người dân uống quá nhiều rượu, đặc biệt là rượu không có nguồn gốc rõ ràng hoặc rượu được pha bằng cồn công nghiệp. Tuy vậy nhiều người chủ quan cho rằng say rượu không nguy hiểm.

Thực tế say rượu chính là ngộ độc rượu và tùy mức độ khác nhau ngộ độc rượu có thể gây nguy hại cho sức khỏe thậm chỉ tử vong. Giới chuyên môn cảnh báo say rượu không đơn giản như nhiều người nghĩ, uống say, mệt chỉ 1-2 ngày là hết, sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Nhưng nhiều trường hợp ngộ độc rượu đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc như suy gan, suy thận, tiêu cơ vân, thậm chí tử vong.

“Thậm chí có những bệnh nhân nồng độ cồn công nghiệp trong máu tại thời điểm nhập viện không cao nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê, suy đa tạng. Nguyên nhân do methanol đã chuyển chuyển hóa thành axit, xâm nhập vào gan thận. Với những trường hợp này nguy cơ tử vong rất cao, còn nếu cứu sống thì cũng để lại nhiều di chứng như mù, suy thận”- bác sĩ Chính cảnh báo.

Uống rượu trong dịp lễ, tết, trong những cuộc vui là phong tục truyền thống rất khó cấm được, nhất là trong “tháng ăn chơi”. Để phòng ngộ độc rượu, các bác sĩ Trung tâm chống độc khuyến cáo, khi uống nên chọn loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Từng cơ địa của mỗi người mà có những ngưỡng khác nhau, tuy nhiên, người có sức khỏe bình thường, ít uống rượu cũng không nên uống quá 30ml rượu mạnh (loại 40độ)/ngày và nếu uống bia không nên quá 700ml/ngày. Với rượu vang cũng chỉ nên sử dụng 1- 2 ly rượu/ngày. Để phòng tránh ngộ độc rượu, khi uống rượu phải ăn cơm và các thức ăn khác, tránh để bụng đói, gặp lạnh vì dễ bị cảm lạnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Nên đưa người bị say rượu đến các cơ sở y tế nếu có các biểu hiện lơ mơ, vật vã

Theo TS Duệ, khi có người thân say rượu, cần đưa người đó vào chỗ kín gió nghỉ ngơi, tránh để bị kích động. Sau đó người nhà phải có sự theo dõi đề phòng người đó hôn mê sâu.

Trong trường hợp người uống rượu rơi vào tình trạng lẫn lộn, gọi không thưa, nói không ra tiếng, thở khò khè, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn và đau bụng; có biểu hiện co giật, thở không đều, chân tay co quắp… cần đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, tránh xảy ra biến chứng hạ đường huyết làm mất não khiến bệnh nhân tử vong hoặc mất trí nhớ, liệt; hạ kali (do nôn quá nhiều) gây ngưng tim.