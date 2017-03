Nắng gắt, nhiều trẻ đổ bệnh

Nhiệt độ Nam bộ nhích lên từng ngày Theo ông Nguyễn Minh Giám - phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, Nam bộ đang bước vào thời gian cao điểm của mùa khô. Vì vậy, đặc điểm thời tiết có nhiều đợt nắng nóng, ít mưa, trời khá oi bức. Nếu trong các ngày 11 đến 13-3, nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ ghi nhận được 38OC thì những ngày gần đây, nhiệt độ tiếp tục tăng thêm 1OC, đạt 39OC (ngày 16-3 tại Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước). Riêng TP.HCM nhiều ngày liên tục nhiệt độ đạt ngưỡng 37OC, ngày 17-3 nhiệt độ đã nhích lên đến 38OC (lúc 13g tại trạm Tân Sơn Nhất). Cũng theo ông Giám, đặc điểm thời tiết này còn duy trì thêm nhiều ngày nữa mới dịu bớt chút ít, sau đó các đợt nắng nóng tiếp tục thiết lập trở lại. Tình trạng nắng nóng, ít mưa còn kéo dài đến nửa cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5-2014. QUANG KHẢI