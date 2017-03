Ngành sữa Việt Nam đang đi đúng lộ trình phát triển

Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam vừa tổ chức hội thảo chuyên đề Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm sữa vì sức khỏe cộng đồng.

Đầu tư mạnh cho hệ thống sản xuất

Quang cảnh tổ chức Hội thảo phát triển và đa dạng hóa sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Từ các tham luận về quy chuẩn sữa được trình bày tại hội thảo cho thấy việc đa dạng hóa sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Các loại sản phẩm sữa trong nước ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại, từ sữa nước, sữa bột, sữa đặc, sữa chua uống, yaourt… phục vụ đầy đủ cho nhiều đối tượng sử dụng như trẻ em ở nhiều độ tuổi, thanh niên, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh… Đặc biệt là những sản phẩm sữa tiệt trùng (hay sữa hoàn nguyên tiệt trùng) bổ sung vi chất dinh dưỡng, phù hợp với từng đối tượng người dùng. Điều này xóa đi lo ngại khi nhiều người cho rằng chỉ có sữa tươi mới tốt.

Thời gian qua, ngành sữa đã có những bước phát triển vượt bậc, nhiều nhà máy chế biến hiện đại ra đời có thể cạnh tranh với ngành sữa thế giới. Điển hình là hai nhà máy chế biến sữa của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Thứ nhất là Nhà máy sữa Việt Nam xây dựng trên diện tích 20 ha với tổng vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng, đặt tại Bình Dương, tập trung sản xuất sản phẩm sữa nước. Công suất thiết kế giai đoạn một là 400 triệu lít sữa/năm, giai đoạn hai (dự kiến triển khai vào 2017) là 800 triệu lít/năm. Hệ thống sản xuất tự động khép kín từ đầu vào đến đầu ra, robot thông minh vận hành, hệ thống kho thông minh… Đây được xem là nhà máy mega có công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới. Thứ hai là Nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam có vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, công suất thiết kế 54.000 tấn /năm cũng được xếp vào hạng quy mô lớn trong khu vực châu Á. Không chỉ với công ty, đây còn là niềm tự hào của ngành chế biến sữa Việt Nam khi có được những nhà máy tầm cỡ thế giới, đứng đầu khu vực.

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Ước tính tổng đàn bò sữa nước ta năm 2014 là 200.400 con, tăng 14% so với năm 2013 và tăng 67% so với năm 2010. Điều này chứng minh sự phát triển gắn kết chặt chẽ giữa ngành chế biến và chăn nuôi bò sữa, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu. Do vậy, bên cạnh nhà máy chế biến hiện đại, các công ty khác cũng phát triển nguồn nguyên liệu với nhiều chính lược khác nhau. Chẳng hạn như hỗ trợ các hộ gia đình phát triển chăn nuôi bò sữa, xây dựng các trang trại quy mô công nghiệp và hiện đại với số lượng hàng ngàn con. Các trang trại này đều có thiết bị chuồng trại hiện đại; mô hình quản lý vận hành tiên tiến; tuân thủ các yêu cầu khắc khe nhất của ngành sữa, ngành thực phẩm thế giới như Viet Dairy GAP, Global Gap, ISO… Được biết, Việt Nam chúng ta cũng vừa vinh dự có được hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế Global G.A.P. Đó là các trang trại Nghệ An, Lâm Đồng, Tuyên Quang thuộc công ty Vinamilk. Đặc biệt hơn tại khu vực Đông Nam Á, đến nay, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất đạt chuẩn GlobalG.A.P. Mới đây nhất, tin vui Vinamilk đoạt giải thưởng công nghiệp Thực phẩm toàn cầu IUFoST 2014 tại Canada đã mang lại niềm tự hào, vinh dự cho Việt Nam.

Những thông tin trên thể hiện rằng ngành sữa Việt Nam đang đi đúng hướng, phù hợp với lộ trình phát triển bền vững. Đó là kết hợp phát triển công nghệ hiện đại và phát triển nguồn nguyên liệu đáp ứng số lượng, chất lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường. Mục đích tạo ra các dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.