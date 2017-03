Ngày tết, chạy đua với thần chết

Cả nước có gần 34.000 ca TNGT Theo báo cáo chưa đầy đủ từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 23-2 (tức mùng 5 tết), các BV trong cả nước đã thực hiện khám cấp cứu cho hơn 204.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, số bệnh nhân TNGT là gần 34.000 người, tai nạn chấn thương sọ não do TNGT là hơn 3.800 người, tai nạn do sinh hoạt là gần 16.000 người, tai nạn do pháo nổ là 21 người, tai nạn do chất nổ khác là 23 người, tai nạn do nguyên nhân khác là hơn 11.000 người. Các BV trong cả nước cũng cấp cứu cho gần 5.500 bệnh nhân tai nạn do đánh nhau, trong đó 16 người đã tử vong. Ba tỉnh có số nạn nhân cấp cứu tai nạn do đánh nhau nhiều nhất là TP.HCM với 319 ca, An Giang 289 ca và Đồng Tháp 265 ca. Các BV cũng đã khám và điều trị cho hơn 1.600 người bị ngộ độc thức ăn, ba người trong số đó đã tử vong. Về số tử vong, cả nước có gần 759 người tử vong, trong đó đứng đầu là tử vong do TNGT có 202 người, tử vong do tai nạn sinh hoạt đứng thứ hai có 26 người. Ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức (Hà Nội), cho biết trong năm ngày nghỉ tết, số bệnh nhân vào cấp cứu vì TNGT đã giảm hơn so với năm trước nhưng lại gia tăng số bệnh nhân tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động. HUY HÀ TP.HCM: Cấp cứu gần 21.000 ca trong những ngày tết Báo cáo của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết từ ngày 15-2 (tức 27 tháng Chạp) đến 22-2 (tức mùng 4 tết), các BV trực thuộc Sở Y tế TP.HCM và các BV quận, huyện TP.HCM đã cấp cứu hơn 20.670 trường hợp. Trong đó, trên 2.400 ca do TNGT, gần 2.630 ca do tai nạn sinh hoạt và hơn 80 ca ngộ độc các loại. Báo cáo còn cho thấy trong hơn 20.670 trường hợp cấp cứu có gần 12.700 ca phải nhập viện, trong đó 55 trường hợp tử vong (năm ca tử vong do TNGT). TRẦN NGỌC BV Chợ Rẫy: Số ca cấp cứu giảm 7% Ngày 23-2 (tức mùng 5 tết), thông tin từ khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết từ 30 tết đến mùng 4 tết, BV cấp cứu hơn 1.280 ca, giảm hơn 7% so với tết năm 2014. Trong đó có gần 390 ca TNGT, giảm gần 4% so với cùng kỳ nhưng có gần 300 ca chấn thương sọ não do TNGT, tăng 3% so với cùng kỳ. Số ca tử vong do TNGT năm nay chỉ ba ca, giảm so với tết năm 2014 (năm ca). Đặc biệt, ghi nhận số ca uống rượu bia bị TNGT giảm nhiều. Cụ thể, tết năm 2014 có 54 ca có rượu bị TNGT thì năm nay chỉ có 14 ca, giảm hơn 74%. DUY TÍNH Tiêu điểm

17 phút, ba chuyến xe cấp cứu 21 giờ, tổng đài 115 nhận tin báo một bệnh nhân lớn tuổi ở Bình Thạnh bị lơ mơ, cần cấp cứu gấp. Ngay lập tức xe cứu thương lăn bánh. 21 giờ 7 phút, lại một tin báo một người đàn ông ở quận 10 trong khi lên cầu thang bị té, không đứng dậy được. Một xe cấp cứu khác lên đường. 21 giờ 17 phút, chuông tổng đài lại vang lên. Một người dân ở quận 5 nhảy lầu tự tử. Xe cứu thương lại hú còi lao tới hiện trường. *** Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM có sáu xe cứu thương cùng 18 bác sĩ và 32 điều dưỡng trực tiếp tham gia cấp cứu. Hằng ngày trung tâm chia nhiều ca kíp trực 24/24 giờ. Mỗi ca gồm 3-4 bác sĩ, tám điều dưỡng và đội ngũ tài xế. Riêng trong những ngày tết luôn có thêm lực lượng dự phòng để hỗ trợ cấp cứu khi cần thiết. BS ĐOÀN MAI PHƯƠNG, trưởng ca trực cấp cứu mùng 5 tết