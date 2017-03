Nghệ An: Ba trẻ em bị sởi tử vong, mua thêm 10 máy thở

Trong đó có ba trẻ em ở huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đô Lương (Nghệ An) đã tử vong do sởi biến chứng.

Theo các bác sĩ BV Sản Nhi Nghệ An cho biết trong số trẻ bị mắc bệnh sởi đang điều trị tại BV này có 70% trẻ bị biến chứng và 85% trẻ chưa tiêm vaccine phòng sởi. Trong khi đó tại BV Sản Nhi Nghệ An đang thiếu máy thở để cấp cứu, điều trị bệnh sởi.

Trước tình hình dịch sởi ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp, ngày 21-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Thị Lệ Thanh đã làm việc với ngành y tế tỉnh về công tác phòng, chống và điều trị bệnh sởi.

Bà Thanh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp BV Sản Nhi Nghệ An thành lập ngay khu vực điều trị cách ly cho bệnh nhi sởi nặng, tập trung thêm nhân lực chuyên khoa cho khu vực này. Đồng thời, điều chuyển một số máy ở các bệnh viện khác về cho BV Sản Nhi Nghệ An và tỉnh cho phép ngành y tế mua ngay 10 máy thở cho công tác điều trị sởi để hạn chế bệnh nhi nặng và tử vong.

Đ.LAM