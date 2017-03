Nghệ An: Ba trẻ em tử vong do sởi biến chứng

(PLO) - Tính đến chiều 21-4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 218 trẻ em bị mắc bệnh sởi phải nhập viện điều trị. Trong đó, có 3 trẻ em ở huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đô Lương (Nghệ An) đã tử vong do sởi biến chứng.