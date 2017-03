Nghệ An: Hai người tử vong sau khi làm việc dưới nắng nóng

Dù gia đình sau đó đã nhanh chóng gọi xe đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp.

Trước đó một ngày, một người cùng xã là bà Nguyễn Thị An (60 tuổi) cũng bị phát hiện nằm gục trên bờ ruộng trong lúc làm việc dưới nắng nóng. Bà An được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó thì tử vong.

“Chính quyền không đủ chuyên môn xác định ông Liệu, bà An chết có phải do say nắng không để có mức hỗ trợ rõ ràng, tuy nhiên chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ông Liệu, bà An sớm vượt qua khó khăn” - ông Nguyễn Đình Nhân, Chủ tịch UBND xã Nghi Thạch, cho biết.