Nghệ sĩ Mạc Can nhập viện

Kết quả chụp CT chiều 23-12 cho thấy nghệ sĩ còn bị sỏi mật có đường kính 1,4 cm.

Nghệ sĩ Mạc Can cho biết ông còn bị thấp khớp, gout 2-3 năm nay. Ngày 19-12, ông đi đóng bộ phim Sống để chuộc lỗi của đạo diễn trẻ Bùi Nam Anh, trên đường về thì ói ra máu. Sáng sớm 20-12, ông bị té trong nhà vệ sinh và được gia đình đưa vào BV Nguyễn Tri Phương.

Nghệ sĩ Mạc Can: “Bệnh thì bệnh nhưng phải cười cho nó vui”. Ảnh: TÙNG SƠN

“Lúc say mê viết kịch, diễn phim thì đói nhưng bảo để chút ăn. Lúc ăn thì trật giờ. Đang đóng phim mà bỏ đi ăn thì bị cắt đứt mất cảnh, diễn mặt nó trơ ra” - nghệ sĩ Mạc Can nói về nguyên nhân bị xuất huyết tiêu hóa của mình. Nghệ sĩ Mạc Can còn cho biết ông chuẩn bị đóng hai phim nữa, một là phim của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín sắp bấm máy, chắc xuất viện sẽ kịp đóng. Thứ hai là bộ phim ma của Công ty Sao Phương Nam làm cho Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ông còn cho biết đang viết chuyện cổ tích để đài Vĩnh Long quay chiếu cho thiếu nhi xem.

Khi PV chọc ông “phá sức” quá, ông lại mếu máo rồi thì thầm bảo có “chút chút” với bạn bè. Ông cám ơn BV Nguyễn Tri Phương và cảm thấy rất hạnh phúc khi các bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia sẻ, động viên mình lúc ốm đau bệnh tật.