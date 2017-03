Ngộ độc thực phẩm tăng 200% dịp nghỉ lễ

Trong đó có 297 ca do TNGT, tăng 106,5% so với năm 2015; 26 ca do đả thương, đâm chém.

Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm tăng 200% so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, số ca cấp cứu do rắn rít, côn trùng cắn cũng tăng so với năm ngoái. Cũng do số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao nên số lượng máu sử dụng cấp cứu tăng khá nhiều. Nếu như bốn ngày lễ năm 2015 chỉ sử dụng 309 đơn vị máu (loại 350 ml) thì năm nay BV phải sử dụng đến 342 đơn vị máu cùng loại.