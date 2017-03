Người Ấn Độ ngừa và chữa tiểu đường

Báo Times of India (Ấn Độ) tổng hợp kết quả từ nhiều nghiên cứu và khuyến cáo, bên cạnh thuốc đặc trị thì một số thay đổi nhỏ trong ăn uống và sinh hoạt có thể phòng và chữa bệnh. Theo đó, những bệnh nhân tiểu đường hoặc nằm trong nhóm nguy cơ nên có những thói quen sau.

Uống một ly nước ép khổ qua lúc bụng trống có tác dụng ngừa tiểu đường. Nếu không quen có thể làm khổ qua nhồi hoặc thái lát và chiên chúng lên rồi ăn.

Ngâm một ít hạt methi (1/4 muỗng cà phê) trong nước qua đêm và uống nó sau khi đánh răng vào buổi sáng.

Với hàm lượng chất xơ và vitamin C cao, ổi được đánh giá là loại trái cây an toàn với người bị tiểu đường. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho rằng vỏ ổi có thể làm tăng đường trong máu, do đó người bị tiểu đường hay có nguy cơ nên ăn ổi đã được gọt vỏ. Quả jambul (được trồng nhiều ở Ấn Độ) có tác động tích cực lên tuyến tụy và được xem là một loại thuốc hữu hiệu với bệnh tiểu đường. Quả lý gai (Amla, trồng nhiều ở Ấn Độ), trà xanh cũng có tác dụng giảm đường trong máu.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy uống cà phê đen không đường có thể hạn chế rủi ro mắc tiểu đường type 2. Nếu không thể uống cà phê không đường hãy cố gắng thay thế bằng mật ong.

Một yếu tố quan trọng nữa là hãy cố gắng để việc vận động thể chất trở thành một hoạt động hằng ngày không thể thiếu.

ĐĂNG KHOA