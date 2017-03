Người phụ nữ bị chồng cũ đốt đang nguy kịch

Theo BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy, bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy ngày 4-6 trong tình trạng phỏng nặng, chiếm đến 80% cơ thể, trong đó phỏng 62% độ 3.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ tích cực điều trị chống sốc, truyền dịch giảm đau, sử dụng kháng sinh để cải thiện tình trạng bỏng hô hấp. Tuy nhiên, BS Hiệp cho biết tiên lượng về sức khỏe cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới là rất dè dặt.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin lúc 13 giờ 30 ngày 3-6, anh Nguyễn Công Đức mang theo một can xăng xông vào BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Khi tìm được chị PTTT đang làm việc tại đây, Đức tưới xăng lên người mình, châm lửa đốt rồi lao vào ôm chị T. với mục đích cả hai cùng chết. Theo điều tra từ Công an xã Ninh Hòa, Đức và T. là vợ chồng đã ly hôn, do mâu thuẫn cá nhân nên đã xảy ra sự việc trên.