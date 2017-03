Người tiêu dùng kiểm tra rau quả an toàn ngay tại siêu thị

Ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết tổng lượng hàng hóa cung ứng cho ba tháng trước, trong và sau tết là 95.000 tấn, tăng gần 10% so với năm 2015.

Tại buổi khảo sát thực tế, Ban Kinh tế và Ngân sách đã trực tiếp quan sát cán bộ siêu thị kiểm tra nhanh sản phẩm an toàn ngay tại điểm bán. Gồm 10 bước như lấy mẫu rau củ cho vào túi chiết mẫu, pha nước với chất hoạt hóa cho vào túi chiết mẫu, tiếp đến cho thêm dung môi chiết vào túi hỗn hợp dung dịch mẫu rồi lắc nhẹ… Ở bước cuối cùng, dùng giấy quỳ cho vào ống dung dịch quan sát, nếu sau năm phút quỳ xanh chuyển sang màu trắng là mẫu an toàn sạch, nếu không đổi màu là nhiễm dư lượng hóa chất hoặc là mẫu không sạch. Đây là bộ kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu, giới hạn phát hiện 0,5 ppm, được sản xuất tại Tổng cục IV - Bộ Công an.



Kiểm tra sản phẩm an toàn ngay tại siêu thị.

Được biết đây cũng là ngày đầu tiên tại Co.opmart Lý Thường Kiệt mời người tiêu dùng kiểm tra sản phẩm an toàn ngay tại siêu thị.

Đại diện Saigon Co.op cho biết sẽ luân phiên tổ chức đội ngũ kiểm nghiệm các yếu tố an toàn ở mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm là rau, củ quả, đặc biệt là sản phẩm VietGap.