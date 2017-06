Người Việt nên dùng gà Việt trong bữa cơm

Sáng 23-6, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, phát biểu thông tin trên trong buổi làm việc với lãnh đạo của chi nhánh Công ty TNHH San Hà (tỉnh Long An). Đây cũng là buổi làm việc “mở hàng” cho chuỗi hoạt động ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản bảo đảm ATTP giữa tỉnh Long An và TP.HCM giai đoạn 2017-2020.

Công nhân HTX Phước Thịnh đang sơ chế rau. Ảnh: TRẦN NGỌC



Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH San Hà, cho biết hiện công ty cung ứng hơn 70 tấn sản phẩm mỗi ngày cho thị trường TP.HCM. “Các sản phẩm của công ty được giám sát nghiêm ngặt từ khâu chăn nuôi, sơ chế, vận chuyển, bảo quản. Sản phẩm của công ty cũng được cấp chứng nhận “chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn” của cơ quan thẩm quyền” – bà Hà nói.

Sáng cùng ngày, Ban Quản lý ATTP TP.HCM cũng đã thị sát hoạt động sơ chế rau của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh (tỉnh Long An).

Bà Phạm Khánh Phong Lan phát biểu trong lễ ký kết phối hợp. Ảnh: TRẦN NGỌC



Ông Đặng Duy Dũng, Trưởng ban Quản trị HTX, cho biết mỗi ngày HTX đưa vào các hệ thống siêu thị ở TP.HCM khoảng 2 tấn rau các loại đạt tiêu chuẩn VietGAP. “Rau của HTX chưa phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức và được người tiêu dùng tin tưởng” – ông Dũng cho biết.

“Nhiệm vụ của Ban Quản lý ATTP TP.HCM là chống thực phẩm bẩn, đồng thời xây dựng và ủng hộ thực phẩm an toàn. Từ năm 2017 đến 2020, thực phẩm của các tỉnh đưa vào TP.HCM tăng số lượng và cả chất lượng. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân TP.HCM được sử dụng thực phẩn an toàn cũng phải tăng theo” – bà Lan nhấn mạnh.

Ban Quản lý ATTP TP.HCM và Sở NN&PTNT TP.HCM ký kết phối hợp. Ảnh: TRẦN NGỌC



Theo bà Lan, trước mắt Ban Quản lý ATTP TP.HCM ký kết với những doanh nghiệp uy tín của tỉnh Long An cung cấp thực phẩm an toàn vào TP.HCM. Bà Lan cũng đề nghị các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm cho TP.HCM phải giám sát chất lượng từ khâu nuôi trồng đến khâu sơ chế, bảo quản.

Sau đó, bà Lan và đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Long An đặt bút ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản bảo đảm ATTP giữa tỉnh Long An và TP.HCM giai đoạn 2017-2020.