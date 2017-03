Nguy cơ bị mù mắt, tai biến do… nhổ răng

Tai biến từ thuốc tê BS Huỳnh Thị Bích Dương, BV Răng Hàm Mặt TP.HCM, cho biết dùng thuốc tê không đúng có thể gây nhiễm độc tim, có thể dẫn tới tử vong. Biến chứng này có thể xảy ra một cách đột ngột với bất kỳ loại thuốc gây tê nào. Thông thường loại thuốc gây nhiễm độc nhẹ là Xylocain. Nhiễm độc nặng nhất khi sử dụng thuốc tê mạnh như Etidocain, Bupivacain… Biến chứng nhiễm độc là do gia tăng đột ngột nồng độ thuốc tê trong máu, một số trường hợp có thể do hấp thu thuốc nhanh vào máu bất thường vì sử dụng nồng độ thuốc cao hoặc sử dụng thuốc với số lượng lớn. Nhiễm độc thuốc tê tác động ở mức thần kinh trung ương và ở tim. Có tác động làm giảm co bóp cơ tim. Ngày 30-9, ông Lê Thành Huấn, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết Thanh tra Sở Y tế đã nhận được đơn khiếu nại của anh C. về việc nhổ răng bị mù mắt. Ông Huấn cho hay Thanh tra Sở đã giao cho các đơn vị liên quan tìm hiểu, hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ tiếp tục xử lý các bước theo quy định.