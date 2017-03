Nguy cơ bị mù vì làm đẹp bằng kính áp tròng

Không nên lạm dụng kính áp tròng ThS-BS Phạm Gia Bảo - BV Mắt TP.HCM cho biết gần đây khoa Mắt BV Mắt TP.HCM tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh mắt do quá lợi dụng kính áp tròng. BS Gia Bảo cho rằng các nguyên nhân chính khiến kính áp tròng gây hại cho mắt chủ yếu là do môi trường, bị viêm giác mạc do không vệ sinh kính mắt đúng cách. Đối với các nước phát triển rất nhiều người sử dụng kính áp tròng, nhất là giới trẻ nhưng họ sống trong môi trường trong sạch, việc bị ảnh hưởng rất ít, còn nước ta thì ngược lại. Môi trường ô nhiễm luôn rất dễ làm kính áp tròng bị nhiễm khuẩn. “Kính áp tròng có nhiệm vụ chủ yếu giúp người cận không phải đeo gọng kính vướng víu. Nhưng tôi thấy nhiều bạn trẻ đang lạm dụng quá mức vai trò của kính áp tròng, biến hóa nó thành một thứ thời trang để làm đẹp. Nếu mua cặp lens chỉ với giá 80.000 đồng thì các bạn phải nghi ngờ về chất lượng và xuất xứ của nó” - BS Bảo thắc mắc.