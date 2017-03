Nguy cơ bị thần kinh, mục xương khi ăn phải thịt lợn tiêm thuốc ngủ

Có thể bị thần kinh, mục xương khi ăn thịt lợn tiêm thuốc an thần.

Hàng loạt vụ việc tiêm thuốc an thần và bơm nước vào bụng lợn trước khi đem bán bị phát hiện khiến người dân hoang mang lo sợ. Nhiều người còn tẩy chay thịt lợn vì sợ sẽ mắc phải những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe khi ăn phải loại này. Ngày 19/4/2015, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp với Chi cục Thú y TP Biên Hòa bắt quả tang một cơ sở bơm nước vào bụng heo đã được tiêm thuốc ngủ trước khi đưa đi tiêu thụ.Tối 18/4/2015, lực lượng liên ngành ập vào cơ sở kinh doanh tại số 563, tổ 9, ấp 3, xã An Hòa, TP Biên Hòa, do ông Phan Văn Vui (46 tuổi, ngụ xã An Hòa) làm chủ, phát hiện năm thanh niên đang bơm nước vào bụng heo.Thời điểm bị kiểm tra, có tổng cộng 120 con heo, nhiều con nằm bất động dưới nền nhà. Trong số đó, 30 con heo đã bị bơm nước xong chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Trước đó ngày 27/10/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải, ngụ tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Đoàn đã bắt quả tang cơ sở này đang tổ chức bơm nước vào bụng heo trước khi đưa đi tiêu thụ. Tại hiện trường, 9 người đang tham gia bơm nước cho hơn 200 con heo thịt, trong đó 42 con đã được bơm nước.Các đối tượng này chích thuốc cho heo ngủ rồi dùng nguồn nước giếng khoan ngay tại khu chăn nuôi bơm vào bụng heo.

Theo cơ quan chức năng, loại thuốc thường được tiêm vào lợn trước khi đem bán thịt có tên Prozil 20 ml, Prozil fort, có tác dụng an thần, giảm đau, chống co giật. Thuốc này tác động lên hệ thần kinh trung ương, chống các chứng co giật, an thần, giảm đau khi đẻ, mổ, thiến hoạn lợn. Nó cũng có tác dụng chống sốc, chống stress cho lợn nái quậy phá trong khi sinh. Thuốc an thần Prozil là loại thuốc dùng chữa bệnh cho động vật, chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.Người tiêu dùng lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ăn nhầm phải thịt con lợn đã được tiêm thuốc này. Tiến sĩ dược khoa Nguyễn Hữu Đức, ĐH Y TP HCM, cho biết: "Hiện nay nhiều người chăn nuôi tiêm Prozil (acepromazine) cho lợn thịt nhằm mục đích an thần cho chúng trước khi giết mổ, để lợn không bị kích động, giẫy giụa la hét trong quá trình vận chuyển đến lò mổ, gây sụt cân, bầm dập làm giảm giá".Theo ông Đức, đây là việc làm hết sức nguy hiểm, bởi bất cứ loại thuốc nào cũng có khả năng tích lũy trong cơ thể sống và gây hại. Đặc biệt, nhiều loại thuốc an thần có thời gian tồn đọng trong cơ thể rất dài. Prozil là tên biệt dược của acepromazine. Hoạt chất acepromazine có thể gây các phản ứng có hại, trong đó có tác dụng gây hạ huyết áp trầm trọng vì làm giãn mạch ngoại biên nếu sử dụng liều cao hoặc quá liều.Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức khẳng định, nếu người chăn nuôi tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết mổ, chắc chắn thuốc còn tồn đọng trong thịt và người ăn thịt này sẽ bị nhiễm độc."Điều đáng lo ngại hơn là liều lượng thuốc an thần được tiêm vào cơ thể lợn không thể kiểm soát. Nếu lợn bị tiêm thuốc an thần quá liều, thuốc càng trở thành chất độc, dẫn tới nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng".Cũng liên quan tới vấn đề này, một số chuyên gia chống độc cho biết, nếu dư lượng thuốc chưa được lợn đào thải hết, khi người ăn phải loại thịt lợn này, dư lượng thuốc sẽ xâm nhập cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa. Người liên tục ăn phải thịt lợn có thuốc an thần sẽ mắc các bệnh về thận, thần kinh...Đặc biệt, trẻ em ăn phải thịt lợn tiêm thuốc an thần sẽ chịu ảnh hướng rất lớn vì trẻ hấp thụ thực phẩm rất nhanh, nên hấp thụ thuốc rất nhanh. Lượng chất độc được hấp thụ vào cơ thể nếu lớn sẽ khiến trẻ bị nhiễm độc dẫn đến rối loạn giấc ngủ, đần độn, quấy khóc.Bác sĩ thú y Nguyễn Thị Lương, phụ trách Phòng khám thú y Bích Lương (Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội), cũng từng trả lời trên báo chí: Loại thuốc an thần được dùng tiêm vào lợn trước khi thịt khi tích tụ trong người sẽ làm hại thận, thần kinh, gây ra các hội chứng đãng trí, run tay chân, thậm chí có thể bị hỏng xương như mục xương. Người ăn thịt lợn bị tiêm thuốc an thần Prozil tích lũy lâu ngày sẽ đãng trí, lờ đờ, mệt mỏi, run tay, trầm uất và mất ngủ.