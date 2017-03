Nguy cơ trẻ bị liệt cánh tay sau sinh

Theo GS Gilbert, tỉ lệ bị tai biến đám rối thần kinh cánh tay trên thế giới là 1/1.000. Trong các trẻ mắc, cứ bốn trẻ thì có ba trẻ có thể tự phục hồi hoặc có thể phục hồi qua vật lý trị liệu, trẻ còn lại phải can thiệp bằng phẫu thuật. Đây là lần thứ 15 đoàn BS do GS Gilbert chủ trì đến Việt Nam và hợp tác với BV Nhi đồng 1 chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật đám rối thần kinh cánh tay. Kỹ thuật này được áp dụng từ năm 2010 với hơn 100 ca đã được thực hiện, trong đó hơn 30 ca do các BS của BV Nhi đồng 1 tự phẫu thuật dưới sự giám sát của GS Gilbert. Sau phẫu thuật, tỉ lệ phục hồi đạt từ 70% đến 80%, trẻ sau mổ có cuộc sống gần như bình thường. _____________________________ Liệt đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ là một loại tai biến sau sinh. Dạng tổn thương này thường xảy ra trong một ca sinh khó. Do trẻ quá to, vai có thể bị kẹt sau khi đầu đã chui ra. Để kéo vai ra, đầu phải xoay sang phía đối diện. Lực căng trên đám rối thần kinh cánh tay có thể kéo dãn hoặc kéo đứt một hoặc nhiều dây thần kinh. Lực tác động thêm vào đám rối có thể làm đứt hoàn toàn các dây thần kinh hoặc tách chúng khỏi tủy sống.