Nguyên nhân bất ngờ làm tăng nguy cơ đau tim ở phụ nữ trẻ

Nghiên cứu tiến hành với 3237 người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi bị bệnh tim hoặc các vấn đề tim mạch. Các nhà khoa học đánh giá các triệu chứng bệnh trầm cảm của họ trong 3 năm. Kết luận thu được cho thấy: Phụ nữ dưới 55 tuổi có nguy cơ bị đau tim, chết vì một cơn đau tim cao gấp 2,2 lần nếu họ có dấu hiệu trầm cảm vừa hoặc nặng. Khoảng 29% phụ nữ dưới 55 tuổi được chẩn đoán bị trầm cảm lâm sàng (cao hơn nhiều so với phụ nữ và đàn ông lớn tuổi) và có các triệu chứng trầm cảm liên quan đến nguy cơ bệnh tim cao hơn.





Phụ nữ trẻ có khả năng bị trầm cảm nói chung cao hơn so với các lứa tuổi khác nên họ có nguy cơ chết vì một cơn đau tim cao hơn. Ảnh minh họa

Những phát hiện này chỉ ra rằng trầm cảm có thể là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với bệnh tim, tác giả nghiên cứu đưa ra giả thuyết. Và vì những phụ nữ trẻ có khả năng bị trầm cảm nói chung cao hơn so với các lứa tuổi khác nên liên kết này có thể giải thích lý do tại sao phụ nữ trẻ chết vì một cơn đau tim cao hơn so với nam giới và phụ nữ lớn tuổi. Nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả của Hiệp hội Tim mạch Mỹ hồi đầu năm nay chính thức công nhận trầm cảm là một yếu tố nguy cơ cho các vấn đề tim mạch, giống như các nguy cơ hút thuốc, tăng huyết áp, béo phì...

Các nhà nghiên cứu đang khuyến khích các chuyên gia y tế cần sàng lọc chặt chẽ hơn trong số bệnh nhân nữ bị trầm cảm, với hy vọng rằng bệnh được điều trị sớm có thể giúp ngăn chặn các vấn đề về tim trong tương lai. Nếu bạn cảm thấy mình có nguy cơ trầm cảm phổ biến này thì cần điều trị sớm để tránh dẫn đến bệnh tim nguy hiểm.

Rất có thể là bạn đã biết một số yếu tố có thể tác động và làm tăng nguy cơ bệnh tim như chế độ ăn uống của bạn, mức độ căng thẳng và hoạt động thể chất... Nhưng một điều ngạc nhiên là ngay cả sức khỏe tâm thần của bạn có thể đóng vai trò làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim.