Nguyên nhân chủ yếu của các vụ ngộ độc là do độc tố tự nhiên

So với cùng kỳ năm 2013, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 15,2% (12 vụ), số người nhập viện giảm 5,4% (88 người). Tuy nhiên số trường hợp bị ngộ độc thực phẩm tăng 15,4% (278 người) và số tử vong tăng 41,2% (7 người).Ông Phong khẳng định 24 trường hợp tử vong trong các vụ ngộ độc thực phẩm đầu năm 2014 là do độc tố tự nhiên trong nấm (12 người), độc tố tự nhiên của cóc (1 người), độc tố tự nhiên của cá nóc (1 người), độc tố tự nhiên trong sò biển (3 người), độc tố trong rượu ngâm củ ấu tầu (2 người), độc tố tự nhiên trong ve sầu nhiễm nấm (1 người), độc tố vi nấm trong bánh trôi ngô mốc (3 người) và còn 1 trường hợp chưa xác định được nguyên nhân tử vong.Trước thực trạng trên, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, các cơ sở sản xuất bánh kẹo, rượu, nước giải khát, đồng thời triển khai Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (từ 15/4 đến 15/5) với chủ đề "An toàn thực phẩm thức ăn đường phố."Trong tháng hành động năm 2014, cả nước đã thành lập 11.155 đoàn thanh tra, kiểm tra ở các cấp từ Trung ương đến xã, phường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông phòng chống ngộ độc nấm độc, đặc biệt tại các tỉnh miền núi; tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Dao, Thái, H’mông và tiếng Kinh...Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, năm 2014, Bộ Y tế sẽ tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng “Thương hiệu vàng Thực phẩm Việt Nam” cho các doanh nghiệp Việt trong ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh.

Đồng thời, thời gian tới ngành y tế tập trung tuyên truyền mạnh mẽ bảo đảm an toàn thực phẩm trong mù Hè, bão lũ, Tết Trung thu; phổ biến Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm./.

