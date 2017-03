Gọi là nang khi tồn tại một ổ trống có thể chứa dịch, máu hoặc không chứa gì và nằm trong tổ chức gan. Nang gan xuất phát từ các tế bào gan, mạch máu nuôi gan, đường dẫn mật trong gan..., vì vậy, thường thấy nang đường mật, nang mạch tại gan.

Nguyên nhân gây nang gan có thể do nhiễm ký sinh trùng sán lá hoặc nhiễm vi khuẩn lao (nang lao) hoặc do nguyên nhân di truyền, bẩm sinh hoặc có thể do ung thư ở cơ quan khác di căn đến gan hoặc chưa rõ nguyên nhân.

Nang gan thường lành tính, rất hiếm gặp ác tính (trừ khi nang gan do ung thư di căn từ một vùng khác ngoài gan). Đa số chỉ có 1-2 nang, vị trí chủ yếu ở thùy gan phải, kích thước thường nhỏ hơn 4 cm. Tuy nhiên, một số ít nang gan có thể có kích thước rất lớn và chứa tới 1-2 lít dịch, nước.

Khi phát hiện có nang gan không nên quá lo lắng, anh cần bình tĩnh và đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện để được khám, tiến hành các kỹ thuật, xét nghiệm và điều trị, nếu bác sĩ khám bệnh thấy cần thiết.

Về nguyên tắc, tùy theo tính chất, kích thước và nguyên nhân gây bệnh sẽ có các phương pháp điều trị khác nhau hoặc là điều trị nội khoa (dùng thuốc trong các trường hợp do sán lá gan hoặc do vi khuẩn lao hoặc do nhiễm vi khuẩn khác, hoặc nang đường mật làm ứ, tắc mật và ảnh hưởng đến chức năng gan hoặc các trường hợp nang gan ở vị trí gần vỏ gan gây đau, tuy nang không lớn) hoặc phải tiến hành các thủ thuật khác như tiêm xơ, nội soi hay phẫu thuật.

Tuy vậy, đối với loại nang gan lành tính, kích thước nhỏ dưới 4 cm, chưa ảnh hưởng đến chức năng của gan và chưa có biến chứng gì, thường không cần điều trị.

BS NGUYỄN PHƯƠNG

(Theo suckhoedoisong.vn)