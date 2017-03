Nguyên nhân khiến đàn ông khó có con

Cũng giống như khả năng sinh sản ở nữ giới, khả năng làm bố của người đàn ông cũng có thể bị suy giảm theo thời gian do số lượng và chất lượng tinh trùng của nam giới có thể bị giảm sút do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, không thể dựa vào vóc dáng bên ngoài hay là những lần đậu thai cách đó nhiều năm mà cho rằng một người đàn ông hoàn toàn không có nguy cơ vô sinh.



Thường xuyên hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn tới giảm khả năng sinh sản của các quý ông. Hình minh họa.

Hút thuốc lá

Khói thuốc lá chứa rất nhiều độc chất, gồm có: nicotin, CO, các chất sinh ung thư, các chất thuộc nhóm benzen… Thuốc lá không chỉ làm giảm tuổi thọ của con người 5-8 năm mà còn làm giảm khả năng sinh sản. Thuốc lá làm giảm số lượng và độ di động của tinh trùng.

Uống rượu

Uống nhiều rượu có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh sản của bạn, vì thế hãy lưu ý nhé!

Căng thẳng về thể chất và tinh thần

Hầu hết những căng thẳng về thể chất và tinh thần quá mức đều có thể làm giảm số lượng tinh trùng: stress về tình cảm; làm việc vất vả hay chơi thể thao quá sức.

Mặc quần áo bó sát người

Mặc quần chật, nhất là quần lót chật, làm tinh hoàn bị ép sát vào người đồng thời thông khí kém gây ra sự tăng nhiệt độ vùng da bìu, ảnh hưởng đến sự sinh sản tinh trùng.

Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao

Những người làm việc trong các ngành nghề phải thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao thường có suy giảm chất lượng tinh trùng. Các nghề đó gồm: thợ rèn, thợ hàn, thợ luyện kim, đầu bếp…

Tắm nước nóng

Nếu đi tắm hơi, nhiệt độ trong phòng tắm lên tới 70 – 80 độ C, so với phòng tắm bình thường nhiệt độ cao gấp hơn 2 lần. Đó là điều hết sức bất lợi cho tinh trùng. Các chuyên gia cảnh báo rằng, dù là tắm nóng hay tắm hơi, nhiệt độ khoảng 34 độ C là thích hợp nhất.

Những căn nguyên khác như: tiểu đường, thuốc uống hay hóa chất trong thực phẩm làm giảm hormone nan testosteron cũng có thể gây “phí công hoài của” trong chu trình sản xuất tinh trùng của tinh hoàn.