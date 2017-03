Nguyên nhân và cách phát hiện sớm ung thư dạ dày

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới UTDD. Trước tiên phải kể tới là viêm dạ dày mạn tính, nếu kéo dài sẽ dẫn tới viêm teo mạn tính niêm mạc dạ dày. Tiếp đó là các biến đổi dị sản, loạn sản của tế bào từ nhẹ tới nặng và biến đổi cuối cùng chính là ung thư.

Thói quen ăn uống cũng là nguyên nhân ảnh hưởng lớn tới bệnh UTDD. Những người ăn các loại thức ăn có chứa nhiều nitrat và nitrit như thịt hun khói, cá ướp muối, rau, dưa muối… sẽ có nguy cơ mắc UTDD cao hơn so với những người ăn nhiều rau, củ, quả tươi giàu các loại vitamin, chất xơ.



Những người béo phì, nghiện hút thuốc lá có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày. Ảnh minh họa

Ngoài ra, vi khuẩn Helicobacter pylori, virus Epstein-barr cũng được cho là liên quan đến UTDD. Những người béo phì, những người hút thuốc lá cũng là những đối tượng dễ mắc UTDD khi các nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa số bệnh nhân ung thư tâm vị dạ dày liên quan đến hai yếu tố là thuốc lá và béo phì.



Đặc biệt, yếu tố tuổi và giới cũng được quan tâm khi số lượng bệnh nhân mắc UTDD là nam có tỉ lệ cao gấp đôi bệnh nhân là nữ giới. Từ 50 tuổi trở lên nguy cơ mắc UTDD sẽ càng cao. Cạnh đó, nhóm máu, di truyền… cũng được coi là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh đáng sợ này.

Triệu chứng

Bệnh UTDD giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ rệt, chúng phát bệnh rất âm thầm. Nhưng nếu chịu khó lắng nghe cơ thể, bạn hãy đi khám ngay nếu thấy xuất hiện các triệu chứng sau:

- Đau, khó chịu ở bụng: Đây là dấu hiệu nhận biết đầu tiên của UTDD. Kèm với đau, khó chịu là tình trạng ợ nóng quá mức, bụng luôn có cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

- Khó nuốt: Khi bệnh bắt đầu rõ rệt, việc nuốt của người bệnh sẽ dần trở nên khó khăn.



Khi bạn thường xuyên bị nôn ói, ợ nóng bất thường, trướng bụng, đau bụng... thì nên đi khám sớm. Ảnh minh họa

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Nếu tự nhiên bạn bị sụt cân không rõ nguyên nhân, kèm đó là cảm giác ăn không ngon miệng hoặc không muốn ăn dù bạn đang rất đói, khi đó nên đi gặp bác sĩ để được thăm khám. Đây cũng là biểu hiện giai đoạn đầu của bệnh UTDD.



- Có máu trong chất nôn hoặc phân: Buồn nôn (ói) có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Triệu chứng này cũng chưa thể kết luận bạn có bị UTDD hay không. Nhưng nếu bạn nôn nhiều, liên tục, xuất hiện máu trong chất nôn thì nên đi khám sớm.

Cùng với đó, nếu khi đi tiêu thấy phân có màu đen, đỏ như máu thì càng có cơ sở nghi ngờ rằng bạn bị UTDD.

- Bụng trướng to cả khi đang đói: Khi bệnh ngày càng nặng, nó sẽ có triệu chứng rõ nét là bụng bạn trướng to ngay cả khi đang đói. Điều này xảy ra là do sự tích tụ chất lỏng hoặc khối u đang phát triển.

UTDD nên kiêng ăn gì?

Người bị UTDD cần tránh ăn các loại thực phẩm như thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, xúc xích, thịt cá hun khói, ướp muối.

Ngoài ra, các loại trái cây chua như canh, cam, bưởi, các loại thức ăn tạo hơi trong dạ dày như đậu đỗ, dưa cà muối cũng cần phải kiêng cữ. Đặc biệt, các món như rượu bia, cà phê, chè, gia vị nóng như ớt tỏi… sẽ làm hư hại niêm mạc dạ dày, bởi vậy cũng cần kiêng.

Như đã nói ở trên, hút thuốc được coi là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây UTDD, do đó người bệnh UTDD cần bỏ thuốc hoàn toàn và tránh xa những nơi có người hút thuốc.