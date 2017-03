Nhập viện sinh con mới biết mình có thai

Lúc 5 giờ sáng ngày 16-9, khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận nữ bệnh nhân 21 tuổi (quận 10) trong tình trạng than đau bụng dữ dội. Bệnh nhân tưởng mình đau bụng do đường tiêu hóa nhưng không ngờ 10 phút sau sinh con…





Theo các bác sĩ, kết quả khám lâm sàng tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, than đau bụng nhiều. Bụng bệnh nhân to, có cơn gò, cổ tử cung mở. Kết quả siêu âm cho thấy có một thai sống trong lòng tử cung khoảng 34 tuần. Các bác sĩ và điều dưỡng đã tiến hành đỡ đẻ cho sản phụ (BV Nhân dân 115 không có khoa sản). Bệnh nhân sinh thường một bé trai 2,5 kg. Sau đó BV Nhân dân 115 mời các BS BV Hùng Vương sang hội chẩn và chuyển hai mẹ con sản phụ sang BV này theo dõi.

Tai khoa Cấp cứu, bệnh nhân nói do không biết đang mang bầu nên chưa từng đi khám thai, chỉ thấy bụng to hơn nhưng không nghĩ là mình có thai. Thỉnh thoảng bệnh nhân có đi khám để điều trị đau đầu. Bản thân bệnh nhân cùng chồng sắp cưới chưa có kế hoạch có con, nên hoàn toàn không nghĩ mình đang có thai. Khi đau bụng nhập viện, bệnh nhân cũng nghĩ là do bệnh đường tiêu hóa thông thường.