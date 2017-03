Nhật Bản cảnh báo hiệu quả khẩu trang y tế trong phòng cúm

Kết quả thử nghiệm của NCAC đối với 15 loại khẩu trang y tế đang bán trên thị trường Nhật Bản cho thấy không có loại khẩu trang nào vừa với khuôn mặt của người sử dụng, kể cả những loại mà nhà sản xuất khẳng định rằng có thể loại trừ 99% vi-rút cúm trong không khí.

Bà Risa Yoshida thuộc Phòng Kiểm tra sản phẩm của NCAC cho biết khẩu trang y tế chỉ có tác dụng đối với những người bị ho. Việc rửa tay và súc miệng thường xuyên có tác dụng chống cúm nhiều hơn so với sử dụng khẩu trang.

Sự bùng phát trở lại của dịch cúm A/H1N1 đã làm người tiêu dùng Nhật Bản lo ngại về hiệu quả của khẩu trang y tế. Theo NCAC, số lượng các cuộc gọi tới trung tâm này để hỏi về tác dụng của khẩu trang y tế đã tăng tới gần 600 cuộc vào cuối tháng 9 so với con số 80 trong cả tài khóa 2008 (kết thúc cuối tháng 3-2009).

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số trường học Nhật Bản phải đóng cửa do dịch cúm A/H1N1 bùng phát cũng đã bắt đầu tăng. Trong tuần trước, có tới 17.210 cơ sở giáo dục phải đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch bệnh truyền nhiễm này, tăng 2.061 cơ sở so với tuần trước đó. Ngoài ra, số bệnh nhân cúm A/H1N1 nhập viện từ ngày 4 đến 10-11 đã lên tới 1.309, một con số kỷ lục kể từ cuối tháng 7-2009, khi Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tiến hành công tác thống kê.

