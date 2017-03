Nhậu không say - bài 1: Uống sao cho đúng?

Nhậu mà say là chuyện dễ, nhậu mà không say mới là chuyện đáng nói. Có rất nhiều cách để nhậu không say, bạn có biết không? Trước khi đề cập đến những cách đó, bạn cần luôn nhớ một điều quyết định: nếu bạn đã xác định không muốn say thì không ai có thể bắt bạn say. Giờ thì xem những cách sau nhé.

Giãn thời gian uống ra. (Ảnh: WIKIHOW)

Giãn thời gian uống ra càng dài càng tốt. Khi nhậu tốt nhất là tìm cách giãn thời gian uống mỗi ly bia, rượu, hay bất cứ thức uống nào có chứa cồn cách nhau một giờ. Lý do là để gan bạn có thời gian chuyển hóa cồn và đưa nó ra khỏi hệ tiêu hóa của bạn. Cách này giúp bạn hạn chế khả năng say khá hiệu quả. Nếu tuân thủ đúng nguyên tắc này bạn có thể ngồi uống được dài dài mà vẫn tỉnh táo. Một chiêu để thực hiện điều này là đưa ly lên miệng nhưng uống ít thôi hoặc không uống.

Đừng uống quá đô của mình. (Ảnh: WIKIHOW)

Biết rõ đô của mình đến đâu và đừng vượt quá nó. Mỗi người đều có đô nhậu khác nhau, nếu bạn không chắc về đô của mình thì có một gợi ý cho bạn: nam giới thường bắt đầu có cảm giác say sau ly bia thứ ba, phụ nữ thì sau ly bia thứ hai, thông thường người có cân nặng nhiều thì đô uống càng lớn. . Mỗi người có một đô uống khác nhau, bạn nên uống vì mình chứ đừng vì cố chứng tỏ gì đó với người khác.

Đừng mang thẻ thanh toán khi đi nhậu mà hãy mang một lượng tiền mặt hạn chế . (Ảnh: WIKIHOW)

Uống có ý thức. Uống là để thưởng thức, chứ không phải để cho say, hãy tận hưởng hương vị của rượu, bia thay vì chết chìm trong nó. Tránh xa những loại bia rượu rẻ tiền và hãy chọn mua những loại đắt tiền, hảo hạng, chắc chắn bạn sẽ uống chúng một cách từ tốn và không thể uống nhiều, vì tiếc tiền. Đừng mang thẻ thanh toán khi đi nhậu mà hãy mang một lượng tiền mặt hạn chế thôi, bạn sẽ không thể uống tiếp khi hết tiền.

Uống một ly nước trước khi bắt đầu nhậu. (Ảnh: WIKIHOW)

Uống nước lọc trước, trong và sau khi nhậu. Nước lọc được chứng minh là có khả năng giúp hấp thu cồn. Đừng quên uống một ly nước trước khi bắt đầu uống ly bia, rượu đầu tiên, sau đó duy trì uống xen kẽ suốt buổi nhậu. Nếu có thể thì nhấm nháp nước từng ngụm chậm để giãn thời gian giữa hai ly bia, rượu.

Thức ăn làm cồn chậm tác động lên não. (Ảnh: WIKIHOW)

Ngưng uống và hãy ăn. Không như nhiều người nghĩ, thức ăn thực ra không có khả năng ngăn bạn khỏi say mà nó làm chậm quá trình chất cồn từ bia, rượu tác động lên não bạn.

Pha chế làm loãng độ cồn. (Ảnh: WIKIHOW)

Tự pha chế bia rượu theo hướng làm loãng độ cồn. Ví dụ thay vì uống cả ly đầy bia rượu, bạn có thể pha nửa ly bia, rượu với nửa ly thức uống không có cồn khác. Cách này giúp bạn trụ được lâu tại bữa tiệc mà không phải uống quá nhiều và quá nhanh.

Nhậu cùng người chung quan điểm uống không say. (Ảnh: WIKIHOW)

Nhậu với người cùng quan điểm: uống mà không để say. Trong một buổi nhậu nên cố gắng có mặt ít nhất một người cùng quan điểm này với bạn, vì bạn sẽ dễ dàng tỉnh táo hơn nếu có người cùng tỉnh táo với bạn.

Luôn biết rõ mình đang uống gì. (Ảnh: WIKIHOW)

Luôn biết rõ mình đang uống gì. Nếu trong bữa tiệc bạn không biết chắc thức uống mình đang uống là gì thì đừng mạo hiểm uống tiếp. Trong tình huống này bạn hãy thôi uống và nên thay thế bằng bia, hoặc rượu vang, hoặc tự pha chế thức uống cho mình. Nên nhớ nữa là đừng uống nhiều loại thức uống chứa cồn khác nhau trong cùng một bữa nhậu, chẳng hạn uống cùng lúc rượu với bia với rượu vang. Điều này sẽ làm bạn khó đo lường được chính xác lượng cồn bạn đã đưa vào người đã tới mức say chưa.