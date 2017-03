Nhậu không say - bài 2: 'Những người bạn' đồng hành

Trong bài I đã giới thiệu một số cách để hạn chế say, mất tỉnh táo khi nhậu. Nếu chưa tìm thấy cách nào phù hợp cho mình, bạn có thể tham khảo thêm các cách giới thiệu trong bài II này.

Hãy để sự tiết chế là bạn tốt nhất của bạn. Một điều chắc chắn, nếu quá nhiều chất cồn trong cơ thể bạn, bạn sẽ say. Nó sẽ vào gan, rồi vào máu, rồi đến não. Vì vậy uống có trách nhiệm là cách tốt nhất giúp bạn khỏi say.

Ăn thức ăn nhiều béo trong lúc uống. Nó sẽ giúp xây dựng một bức tường mỡ chống lại chất cồn, giúp kéo dài thời gian cồn thẩm thấu vào người bạn. Vòng bụng của bạn không ủng hộ điều này nhưng não bạn thì chắc chắn ủng hộ đấy. Một số lựa chọn tốt là: thức ăn nhanh, các loại hạt, bánh Pizza, kem hoặc sữa trứng.

Một muỗng men bia giúp vô hiệu hóa nồng độ cồn trong máu. (Ảnh: WIKIHOW)

Ăn một muỗng đầy men bia sẽ giúp vô hiệu hóa nồng độ cồn trong máu từ 20%-30%, hạn chế say. Đơn giản chỉ cần pha muỗng men bia với nước hoặc với sữa chua và uống trước khi nhậu. Nên nhớ là men bia chỉ giúp giảm bớt nồng độ cồn trong máu, giữ bạn khỏi say khi bạn uống chừng mực hoặc quá đô một chút thôi, chứ nếu bạn cứ ỷ y vào nó và uống xả cảng thì bạn vẫn say là cái chắc.

Đừng tránh xa bia rượu quá lâu. Thực tế bạn càng uống thì đô của bạn càng lên cao và bạn dễ tỉnh táo khi gặp độ nhậu, miễn là không uống quá nhiều mỗi lần là được. Tuy nhiên cách này không áp dụng có vấn đề về sức khỏe phải kiêng bia rượu, và nên nhớ tác dụng phụ của nó là có thể nhanh chóng dẫn đến nghiện nếu uống quá thường xuyên.

Cố gắng làm bia rượu càng loãng càng tốt, như bỏ nhiều đá vào ly bia hoặc pha bia với nước chanh. Bạn vẫn có thể uống nhưng lại hạn chế được lượng cồn đưa vào người.

Uống một ly sữa đầy trước khi nhậu, và thêm một ly nữa khi đang giữa cuộc nhậu. Sữa sẽ tạo thành một lớp lót trong dạ dày, giúp cồn khó thẩm thấu vào cơ thể. Dĩ nhiên cuối cùng thì cồn cũng sẽ thấm vào máu bạn thôi, nhưng vì có sữa tiến trình này sẽ lâu hơn, giảm tải cho lá gan của bạn và giúp bạn tỉnh táo lâu hơn. Nên nhớ là không thay sữa bằng các thức uống có ga vì sẽ có tác dụng ngược lại đấy nhé. Đó là lý do tại sao người ta hay nói uống bia kèm nước ngọt rất nhanh say đấy.