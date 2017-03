Nhiều đường dây nóng bệnh viện bị ‘điếc’

Bà BTT (quận 3, TP.HCM) phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM: “Tôi nuôi đứa cháu đang điều trị ở Bệnh viện (BV) Tai Mũi Họng TP.HCM. Cách đây một ngày, lúc đó gần 12 giờ trưa, tôi gọi vào đường dây nóng của BV qua số 35260027 để phản ánh tình trạng vứt rác bừa bãi trong nhà vệ sinh. Gọi liên tục hai cuộc không ai nghe máy, tôi tiếp tục gọi số 35260028 đến ba lần cũng chẳng có ai trả lời. BV công bố số điện thoại đường dây nóng nhưng chẳng ai nghe, vậy công bố làm gì?”.

Trực 24/24 giờ nhưng… không ai trả lời

Tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM, PV thấy khu vực khám bệnh có treo bảng “Thông báo đường dây nóng”. Thông báo có ghi dòng chữ: “Khi người bệnh hoặc thân nhân người bệnh gặp vấn đề cần giải quyết khẩn cấp (bức xúc cần phản ánh hoặc khen ngợi BV), vui lòng phản ánh qua đường dây nóng theo trình tự ưu tiên từ 1 đến 4 dưới đây: 1. Số của đường dây nóng BV: 08 3526 0027 - 08 3526 0028...”. Phía dưới lại ghi tiếp: “Liên hệ ngay điện thoại đường dây nóng BV: Để giải quyết trực tiếp, xử lý kịp thời”.

Đọc bảng thông báo trên, bệnh nhân cảm thấy “mát lòng mát dạ”. Trước sự nóng lòng của bà T., chúng tôi quyết định gọi vào đường dây nóng với quyền ưu tiên cao nhất: 35260027. Lúc đó đồng hồ của chúng tôi chỉ 10 giờ 30 ngày 11-9. Chuông reng nhưng không ai bắt máy. Chúng tôi nghĩ đang trong giờ hành chính, chắc nhân viên trực điện thoại đang bận nên ngưng cuộc gọi. Chờ ít phút chúng tôi gọi lần thứ hai nhưng cũng không có tín hiệu trả lời.

Sau đó, chúng tôi có buổi làm việc với PGS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc BV Tai Mũi Họng. Trước sự chứng kiến của bà Thủy, chúng tôi gọi lại số 35260027 và cũng như hai lần trước, không có tín hiệu trả lời.

Bà Thủy khẳng định số điện thoại đường dây nóng 35260027 đặt tại khoa Cấp cứu BV và luôn có người trực 24/24 giờ. Vậy tại sao không có người trả lời? “Có lẽ nhân viên bận công việc nên không nghe máy” - bà Thủy giải thích.

Bà Thủy đề nghị nếu gọi số trên không được thì gọi tiếp số 35260028 đặt tại phòng Kế hoạch-Tổng hợp của BV, số này chỉ hoạt động trong giờ hành chính. Nếu cũng không được nữa thì gọi vào số của chính bà Thủy: 0967941010.

Người dân than phiền đường dây nóng của một số BV TP không có ai nghe. Ảnh: TRẦN NGỌC

Vì lý do… “tế nhị”

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, ông NVQ (quận 5, TP.HCM) cho biết ông có gọi vào đường dây nóng của BV An Bình qua số ưu tiên 1 - 0984443571 để hỏi vấn đề liên quan thanh toán bảo hiểm y tế nhưng máy báo bận. Ông gọi thêm lần nữa nhưng cũng không được. “Nóng ruột, tôi gọi cho giám đốc BV qua số 54052835 nhưng chỉ nghe chuông đổ. Tôi gọi thêm hai lần vẫn không kết quả” - ông Q. kể.

Theo quy định, số điện thoại di động của giám đốc BV phải công bố trên “Thông báo đường dây nóng”. Tuy nhiên, tại BV An Bình số điện thoại giám đốc lại ghi số điện thoại bàn: 08 54052835 nên rất khó liên lạc với giám đốc.

Để xác thực thông tin, chúng tôi gọi điện thoại cho giám đốc BV An Bình qua số 54052835 trong giờ hành chính nhưng bất thành.

Sau đó, chúng tôi xin gặp giám đốc BV An Bình để tìm hiểu vì sao đường dây nóng không liên lạc được. Trao đổi với chúng tôi, TS-BS Bùi Mạnh Côn, Giám đốc BV An Bình, cho biết trước đó BV có công bố điện thoại của phó giám đốc điều hành BV. Tháng 4-2015, ông Côn chính thức nhận công tác tại BV An Bình trong vai trò giám đốc. Thời gian này đường dây nóng vẫn công bố điện thoại của phó giám đốc nói trên. “Sau khi phó giám đốc này về hưu, vì lý do “tế nhị” nên tôi công bố đường dây nóng là số điện thoại bàn. Tôi sẽ khắc phục bằng việc công bố điện thoại di động của tôi trong thời gian sớm nhất” - ông Côn nói.

Chưng hửng vì số máy… tư nhân

Cũng theo quy định, tất cả BV ở TP.HCM phải công bố số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế là 19009095. Tuy nhiên, tại BV Phạm Ngọc Thạch lại công bố số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế rất lạ: 0973306306.

Đang điều trị ở BV Phạm Ngọc Thạch, bà LTMH (quận 10, TP.HCM) phản ánh bà đã từng gọi vào số máy 0973306306 để nhờ giải đáp thắc mắc về cấp phát thuốc điều trị lao. “Thế nhưng người nghe máy bảo đây là số điện thoại cá nhân khiến tôi chưng hửng” - bà H. cho biết.

Để kiểm chứng, chúng tôi đã gọi vào số 0973306306 và có tiếng một người đàn ông nghe máy. Chúng tôi hỏi số máy này thuộc phòng ban nào của Bộ Y tế thì ông này trả lời: “Số điện thoại này là của cá nhân tôi. Tôi mua nó trong cửa hàng… Thế Giới Di Động”.

Sau khi nghe chúng tôi phản ánh, TS-BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch, cho biết sẽ xác minh làm rõ số điện thoại này. Nếu đúng không phải số đường dây nóng của Bộ Y tế thì BV sẽ chỉnh sửa lại.