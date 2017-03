Nhiều HS bị sốt chưa rõ nguyên nhân

“Hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét của căn bệnh xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (quận 12, TP.HCM). Sáng mai (24-10), Sở Y tế TP.HCM tiếp tục làm việc với Phòng GD&ĐT và Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 để làm rõ nguyên nhân căn bệnh” - BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thông tin trên với Pháp Luật TP.HCM vào chiều tối 23-10.

Con sốt, phụ huynh hoang mang

Sáng cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Bà Hương (phụ huynh một học sinh (HS) khối lớp 4) cho biết khoảng 14 giờ ngày 21-10, nhà trường gọi điện thoại báo con bà có biểu hiện nóng, sốt, mệt và đề nghị đón về. “Chẳng những con tôi, nhiều HS khác cũng có biểu hiện tương tự. Bỗng dưng có nhiều HS mắc bệnh cùng lúc nên tôi lo xảy ra dịch bệnh. Đưa con đến khám phòng mạch tư, bác sĩ cho biết cháu bị sốt do viêm họng. Sau khi uống thuốc cháu đỡ nhiều nên hôm sau đi học lại” - bà Hương nói.

Tương tự, ông Thành (phụ huynh một HS khối lớp 3) trần tình: “Sáng 22-10, nghe con than mệt, đau đầu, người lại nóng nên tôi tới trường xin cho cháu nghỉ học. Cứ tưởng mình con tôi bị, dè đâu nhiều phụ huynh khác cũng tới trường xin cho con nghỉ học vì có biểu hiện bệnh tương tự con tôi. Tôi mua thuốc hạ sốt cho uống và thấy cháu đỡ nhiều. Sáng nay cháu đi học trở lại. Tuy nhiên, tôi nghe nói còn nhiều HS vẫn phải nghỉ học nên đâm lo, không biết các cháu cùng mắc bệnh gì”.

Hơn 100 HS Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (quận 12) bị sốt trong ba ngày qua. Trong ảnh: Giờ ăn trưa của HS Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nhà trường lúng túng

Gương mặt cô Trịnh Thị Kiều Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, vẫn chưa hết vẻ lo lắng khi tiếp xúc với chúng tôi. Cô Trang cho biết sáng 21-10, toàn trường có 13 HS nghỉ học, đây là con số nghỉ bình thường. Nhưng đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số HS có biểu hiện sốt, mệt… Đến 14 giờ, 27 HS có biểu hiện tương tự nên nhà trường báo phụ huynh đón các cháu về đưa đi khám bệnh. “Do nhiều HS có biểu hiện nóng, sốt, mệt… trước bữa cơm trưa nên khả năng ngộ độc thực phẩm bị loại bỏ” - cô Trang cho biết thêm.

Theo cô Trang, sáng 22-10 có 66 HS không tới trường với lý do sốt, mệt… khiến nhà trường hoang mang. Cũng trong ngày, lần lượt 30 HS có biểu hiện tương tự nên được cho về nhà càng khiến ban giám hiệu và thầy cô giáo cảm thấy bất an. “Hôm nay, 23-10, có tới 82 HS xin nghỉ học, một con số bất thường. Đến chiều có thêm hai HS được cho về sớm vì bị sốt, mệt… Chúng tôi thực sự lo lắng vì không biết các cháu mắc bệnh gì. Không biết ngày mai (24-10) có bao nhiêu HS phải nghỉ học vì nóng, sốt nữa…” - cô Trang nói.

Chưa có kết luận chính thức

BS Nguyễn Đăng Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 12, cho biết Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến có 30 lớp học với gần 1.070 HS. Số HS bị nóng, sốt, mệt… phải nghỉ học xảy ra rải rác tại 20 lớp. Đặc biệt các lớp có HS nghỉ nhiều gồm 3/6 (13 HS), 5/2 (11 HS), 5/4 (12 HS), 5/5 (15 HS).

Theo BS Tuyến, ngày 22-10, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã khám cho 12 HS xin về nhà và ghi nhận có hai HS sốt nhẹ (37,8 độ C và 38 độ C). HS còn lại nhiệt độ bình thường. “Có tất cả 96 HS nghỉ học. Trong đó 41 HS sốt do viêm họng, viêm amidan, nhiễm siêu vi không rõ nguyên do; 15 HS sốt, đầy bụng, ăn không tiêu; bảy HS đau đầu, đau mắt, sâu răng; ba HS bình thường; 30 trường hợp không liên lạc được với phụ huynh” - BS Tuyến nói.

Cũng theo BS Tuyến, vẫn còn HS nghỉ liên tiếp ba ngày (21 đến 23-10) với các biểu hiện nói trên. Tuy nhiên, không có trường hợp nguy kịch, các cháu được chăm sóc tại nhà. “Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 tiếp tục liên hệ với các phụ huynh để nắm rõ cơ sở y tế đã khám và điều trị các cháu cũng như kết quả chẩn đoán của các bác sĩ để phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tìm ra nguyên nhân gây bệnh trong thời gian sớm nhất” - BS Tuyến cho biết.