Nhiều người mắc cúm A H1N1,công nhân nhà máy hoang mang

Theo đó, từ ngày 20 đến 24-9, tại Nhà máy may Vinatex Kiên Giang (ngã ba Lộ Quẹo, ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao), đã phát hiện hàng trăm công nhân nghi ngờ mắc cúm. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, đau họng, trong đó có 34 ca phải nhập viện để theo dõi điều trị tại BV Đa khoa Gò Quao.



Theo BS Phạm Đức Chính, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, trước tình hình trên, Trung tâm Y tế huyện Gò Quao báo cáo về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch như tuyên truyền, trấn an để công nhân ở đây an tâm tiếp tục làm việc và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh tại công ty.

Hiện tại, BV Đa khoa Gò Quao đã thành lập khu điều trị cách ly theo quy định và hướng dẫn thân nhân bệnh nhân đeo khẩu trang, thực hiện phòng hộ cá nhân khi thăm nuôi người thân đang điều trị trong bệnh viện. Nếu trường hợp bệnh nhân nhiều thêm thì bệnh viện huyện sẽ chọn phòng khám khu vực xã Định An để làm khu cách ly dã chiến.

Nhà máy may Vinatex Kiên Giang hiện có hơn 1.000 công nhân đã được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm hai lần. Ngay sau khi phát hiện các bệnh nhân bị cúm A H1N1, lãnh đạo công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hướng dẫn công nhân trong nhà máy thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cúm, như hướng dẫn công nhân đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân trong suốt thời gian làm việc. Đồng thời theo dõi và báo cáo các trường hợp mắc mới theo hướng dẫn; thường xuyên mở cửa thông thoáng, khử trùng nhà xưởng, nhà ăn, khu vệ sinh; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện trong công tác xử lý ổ dịch và sớm thành lập tổ y tế cơ quan theo quy định…

BS Nguyễn Văn Quý cho biết đối với những trường hợp khi phát hiện triệu chứng điển hình của cúm phải được cách ly ít nhất từ 7 đến 10 ngày, cho các công nhân ở nhà tự theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế gần nhất.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, đa phần các trường hợp bị cúm A H1N1 chỉ cần điều trị đúng phác đồ sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên không nên chủ quan đến bệnh này, vì một số bệnh viện lớn vẫn ghi nhận các ca bị cúm nặng do bị nhiễm cúm A H1N1, bệnh dễ tiến triển nhanh, gây suy hô hấp, suy đa phủ tạng và tử vong.