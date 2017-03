Nhiều trẻ nhập viện vì chó cắn

Vết do chó cắn cắn đa dạng, phứt tạp và để lại di chứng nặng nề mà chủ yếu là trên mặt của trẻ.

Chó Phú Quốc và chó becgie được các BS cho biết là hai loại chó cắn gây thương tích nặng nhất. Ảnh: TÙNG SƠN



Cắn mất cả một bên mặt

Mới nhất là chiều 11-8, BV tiếp nhận bệnh nhi TLTT (13 tháng tuổi, Dĩ An, Bình Dương), được gia đình đưa đến BV Nhi đồng 1 trong tình trạng bị con chó berge nhà cắn rách dài 3 cm từ mang tai kéo dài qua má bên phải sâu, lộ tuyến mang tai phải và còn nhiều vết cào xước. Cha mẹ bệnh nhi cho biết trong lúc con chó nhà nuôi đang ngủ, bé lấy cây chọc phá làm nó “bực mình” chồm lên tấn công. Sau khi kiểm tra đánh giá mức độ sâu của vết thương, các BS rửa sạch, sát trùng và cắt lọc vết thương. Sau đó, bác sĩ đã may và may thẩm mỹ, băng bó cho cháu bé đồng thời, cho kháng sinh, an thần, giảm đau và cho ra về. Sáng nay bé trở lại tái khám, vết thương đã lành và khô. “Trong khi các BS chăm sóc cho cháu bé thì thì gia đình bé bên ngoài khóc thút thít vì lo. Chúng tôi vừa chăm sóc bệnh nhi lại còn phải cử người ra tư vấn cho gia đình”, BS Đẩu kể.

Cách đây không lâu, khoa Răng Hàm Mặt, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận nữ bệnh nhi bảy tuổi (huyện Hóc Môn TP.HCM) bị chó nhà nuôi cắn rớt một bên má. Khi vết thương lành đã làm cho đôi mắt bị giựt xuống do sẹo co rút nên phải làm thẩm mỹ cho bé. Tương tự, một bé gái 9 tuổi, nhà ở Bình Phước đi chơi sang nhà hàng xóm và bị chó becgie cắn rớt môi dưới. Chủ nuôi chó lấy lại được môi, gia đình ướp lạnh và chuyển lên BV Nhi đồng . Rất may các BS đã nối lại thành công môi cho bé.

“Trẻ chủ yếu bị chó cắn ở mặt do chiều cao của trẻ phù hợp với chiều cao mà con chó giơ hai chân trước lên bám vào và cắn vào mặt”, BS Đẩu cho biết.

Di chứng nặng nề

Theo BS Đẩu, có hai nhóm chó thường cắn trẻ em là chó nuôi tại nhà và chó hàng xóm. Trẻ từ ba tuổi trở xuống thì thường bị chó nhà cắn, còn trẻ trên ba tuổi thì đi chơi bị chó hàng xóm cắn (do la cà đi chơi). Thời điểm trẻ bị chó cắn thường diễn ra vào cuối ngày trẻ từ trường về nhà hoặc vào cuối tuần khi trẻ ở nhà.

“Nhiều cha mẹ khi thấy con bị chó cắn thì rất hoang mang. Phụ huynh không nên hốt hoảng, cần rửa vết thương do chó cắn bằng xà phòng. Sau đó chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất làm sạch vết thương, dùng kháng dinh phổ rộng, an thần, giảm đau và sau đó chuyển lên BV chuyên khoa”, BS Đẩu khuyến cáo.



Đối với vết thương nông, đơn giản, trẻ hợp tác thì BS chỉ cần gây tê xong và xử lý. Còn trẻ bị vết thương lớn, không hợp tác thì sẽ đưa vào phòng mổ gây mê, xử lý. BS Đẩu đặc biệt là chú ý đến vấn đề thẩm mỹ trên mặt trẻ, bởi có nhiều trẻ được may với chỉ lớn, may không đẹp khiến mặt bị xấu. Bước tiếp theo là tiêm ngừa dại và tiêm ngừa uốn ván.

Về di chứng để lại sau khi bị chó cắn là sự biến dạng mặt do sẹo co rút mắt, môi. Việc xóa sẹo lớn trên má là không đơn giản. Nếu trẻ bị mất một miếng thịt ngay má, đường kính nhỏ thì sẽ dùng kỹ thuật trượt da (tách da xung quanh ra khỏi mô và kéo lại phủ kín vết thương, may lại). Nếu vết thương da lớn thì xoay từ phần da lành thế vào hoặc dùng kỹ thuật vạt da có cuống (mạch máu) hay vi phẫu.

“Nhà có trẻ, phụ huynh nên hạn chế nuôi chó, nếu có nuôi thì tiêm ngừa cho chó, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với chó khi nó đang ngủ, ăn và đặc biệt là chó đang nuôi con. Nên nhốt chó vào lồng. Nếu cho chó ra đường thì nên bịt mõm nó lại. Chó ta hiền nhưng chó Phú Quốc, becgie cắn rất sâu và tàn bạo”, BS Đẩu nói.