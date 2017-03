Những dấu hiệu cảnh báo ung thư ở phụ nữ

Một khảo sát của tổ chức từ thiện The Eve Appeal cho thấy 1/5 phụ nữ tin rằng 5 căn bệnh ung thư tử cung, buồng trứng, cổ tử cung, ung thư vulval và âm đạo là do quan hệ bừa bãi. Và 40% phụ nữ cảm thấy có sự kỳ thị lớn đối với các căn bệnh phụ khoa so với các loại bệnh khác.

Vì thế, phụ nữ đâm ra ngần ngại nói về các triệu chứng bệnh này. ¼ số người được hỏi nói rằng họ không muốn nói chuyện bệnh tật với bác sĩ vì không muốn tiết lộ quá khứ tình ái của mình.

Bệnh ung thư phụ khoa là một mối đe dọa tiềm tàng với phụ nữ, nhưng phụ nữ hiểu biết rất ít về chúng. Có những dấu hiệu cảnh báo về 5 căn bệnh phổ biến nhất mà họ thường bỏ qua.

1. Ung thư tử cung

Bệnh này thường được gọi là ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung… Đây là loại bệnh ung thư ảnh hưởng đến niêm mạc tử cung, và là loại ung thư phổ biến thứ 4 ở phụ nữ. Mỗi năm con số người bệnh càng tăng nhiều thêm. Chỉ riêng ở Anh, mỗi năm có thêm 8400 bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư tử cung.



Ung thư niêm mạc tử cung.

Nếu bệnh ung thư tử cung được chẩn đoán sớm thì hầu như luôn có thể chữa trị được, nên phụ nữ cần biết rõ các triệu chứng cảnh báo cần thiết, và cần tìm đến bác sĩ ngay khi có nghi ngờ.

Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm: chảy máu sau mãn kinh, chảy máu giữa 2 kỳ kinh nguyệt. Nếu bị chảy máu bất thường, bạn nên khám bác sĩ. Triệu chứng chảy máu này có thể tiếp tục hoặc trở nên tệ hơn, yêu cầu bạn phải quay lại chẩn trị tiếp tục.

Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh bao gồm:

- Phụ nữ ngoài 50 tuổi.

- Phụ nữ quá cân – Nguy cơ ung thư tử cung tăng rất nhanh ở những phụ nữ có chỉ số BMI trên 25.

- Bị tiểu đường.

Để phòng ngừa bệnh, bạn cần có lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể thao và hoạt động cơ thể, phòng ngừa tiểu đường type 2. Ngoài ra, sử dụng các biện pháp tránh thai đường uống kết hợp cũng có thể làm giảm nguy cơ. Và quan trọng nhất, bạn cần phải phát hiện được bệnh sớm để chữa trị hiệu quả.



Hình minh họa.

2. Ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng phát ra từ các tế bào trong hoặc quanh buồng trứng. Ung thư bường trứng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ, và gây tử vong cao nhất so với toàn bộ các bệnh ung thư phụ khoa khác cộng lại. Ở Anh, chừng 4200 phụ nữ qua đời mỗi năm vì ung thư buồng trứng.

Tuy nhiên, nếu ung thư buồng trứng được chẩn đoán sớm, việc chữa trị thường có hiệu quả tốt. Nhưng vì triệu chứng bệnh này tương tự với nhiều trường hợp bình thường khác, khá khó để chẩn đoán. Không phải tất cả khối u trên buồng trứng đều là ung thư, chỉ khoảng 1/5 khối u buồng trứng ở phụ nữ chưa mãn kinh là ung thư. Với phụ nữ đã mãn kinh, con số này là ½.

Hầu hết ung thư buồng trứng ảnh hưởng tới phụ nữ trên 50 tuổi, nhưng con số phụ nữ trẻ bị bệnh không ít.

Các triệu chứng cần chú ý của ung thư buồng trứng bao gồm:

- Vùng bụng, chậu đau dai dẳng.

- Đầy bụng dai dẳng.

- Ăn uống khó, luôn cảm thấy no nhanh.

- Triệu chứng tiết niệu – cảm thấy có nhu cầu đi tiểu nhiều hơn bình thường.

Triệu chứng này cần quan tâm nếu xảy ra thường xuyên (hơn 12 lần 1 tháng), dai dẳng và bất thường.

Ước tính có khoảng ½ phụ nữ phát sinh ung thư buồng trứng trong đời. Và di truyền trong gia đình cũng có tác động đến bệnh.

3. Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở khoảng 30-45 tuổi.

Bệnh này có thể được ngăn ngừa với các chương trình sàng lọc, phụ nữ được xét nghiệm thường xuyên để phát hiện tế bào ung thư sớm, làm giảm nguy cơ ung thư.

Trong tương lai, vacxin HPV cũng sẽ ngăn ngừa hầu hết các dạng ung thư cổ tử cung, nhưng cho đến thời gian ấy, phụ nữ vẫn cần được xét nghiệm, sàng lọc thường xuyên. Như các loại bệnh ung thư phụ khoa khác, nếu được phát hiện sớm, cơ hội sống của phụ nữ sẽ cao hơn.

Ung thư cổ tử cung.

Các triệu chứng quan trọng của bệnh:

- Chảy máu bất thường, đặc biệt là sau khi quan hệ hoặc sau mãn kinh.

- Âm đạo có máu hoặc có mùi khó chịu.

Hầu hết ung thư cổ tử cung là do viêm nhiễm khi quan hệ, do virus u nhí HPV gây ra. Hầu hết phụ nữ đều có lần bị nhiễm HPV, dù họ thường tự khỏi. Nhưng nếu không tự khỏi, có nguy cơ tế bào bất thường sẽ phát triển, biến thành bệnh ung thư.

Để giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung, bạn có thể tiêm vacxin HPV, sử dụng bao cao su và bỏ hút thuốc lá.