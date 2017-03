Những dấu hiệu chính cảnh báo đột quỵ não

Ảnh minh họa

Điều này có thể do thiếu máu cục bộ (thiếu lưu lượng máu) do tắc nghẽn hoặc do xuất huyết. Tuy nhiên, một người bình thường khó có thể nhận thức được đột quỵ và những biểu hiện bệnh và cần làm gì ngay khi bị đột quỵ cũng như giúp bệnh nhân đột quỵ hồi phục.

Chính vì vậy, việc nắm rõ các triệu chứng đột quỵ để sơ cứu đúng cách và chữa trị kịp thời cho bệnh nhân là rất quan trọng, nếu không sẽ để lại những di chứng nặng nề có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hút thuốc lá, béo phì, nồng độ cholesterol cao và các bệnh về tim mạch là những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ.

Những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ não:

Mặt buồn ủ rũ: Nếu mặt bệnh nhân trở nên ủ rũ một bên khuôn mặt, hoặc thấy tái nhợt đi cần trợ cứu ngay lập tức. Hoặc trong lúc đó bạn yêu cầu bệnh nhân mỉm cười nếu khuôn mặt yếu dần, da chùng xuống có nghĩa người đó đang ở trong cơn đột quỵ cần đến bệnh viện ngay.

Yếu ở cánh tay: Bệnh nhân đột quỵ sẽ trải qua cảm giác tê bì hay yếu một trong hai cánh tay. Bạn có thể thử bằng cách yêu cầu bệnh nhân giơ tay lên và giữ vài giây nếu bị rơi tay ngay xuống dưới chứng tỏ đang bị yếu cơ và chính là dấu hiệu của đột quỵ.

Gặp khó khăn trong nói và phát âm: Bệnh nhân đột quỵ cần kiên trì luyện tập, hãy hỏi họ những câu đơn giản, nói chung họ sẽ không thể trả lời chính xác, cần hỏi đi hỏi lại liên tục để kiểm tra nếu họ vừa qua cơn đột quỵ.

Mất cân bằng: Bệnh nhân bị đột quỵ sẽ rất khó lấy lại cân bằng cơ thể và có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển cũng như thiếu phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay.

Đau nhói đầu: Đau nhói đầu đột ngột mà không rõ nguyên nhân, thường là dấu hiệu dẫn đến đột quỵ não do xuất huyết.

Các triệu chứng khác bao gồm:

- Mất trí nhớ ngắn hạn- Giảm thị lực, nhìn mờ hoặc khiếm thị

- Hoa mắt chóng mặt /mất cân bằng

Theo TPO