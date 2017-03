Những lỗi cần tránh khi chăm sóc người say

Nhiều người rất có thiện chí chăm sóc người say, nhưng có khi vì những lầm tưởng tai hại mà thay vì mang lại hiệu quả thì việc chăm sóc đó lại mang lại hậu quả.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp.

Nên nhớ rằng mỗi người có một đô uống bia rượu khác nhau, và chất cồn tác động đến mỗi người cũng không giống nhau. Vì thế đừng nghĩ bạn có thể uống sáu chai bia mà không sao thì người khác cũng vậy.

Nếu bạn và người khác uống cùng lượng bia rượu, bạn tỉnh táo còn người kia thì say thì bạn đừng nghĩ việc say đó chắc cũng không nghiêm trọng, mà hãy chăm sóc và giúp đỡ người đó.

Đừng ép người say ăn. Lúc anh ta đã say rồi thì đã quá trễ để nhờ đến thức ăn hy vọng làm anh ta tỉnh táo lại. Người say có thể ăn uống không cẩn thận và bị mắc nghẹn. Nếu người say đói và đòi ăn, có thể đưa cho anh ta thức ăn nhưng phải giám sát cẩn thận không để anh ta bị nghẹn.





Đừng cố gắng thử các biện pháp truyền miệng làm người say tỉnh táo lại như cho uống cà phê mạnh, bắt người say vận động, tát mạnh vào mặt…Chúng không hiệu quả đâu, mặt khác một người đang trong tình trạng say có thể trở nên nguy hiểm, đừng kích động họ. Thứ duy nhất giúp họ dần tỉnh táo lại là thời gian.

Đừng tạt nước vào mặt người say với mong muốn làm anh ta tỉnh. Phản xạ của người say rất kém, tạt đổ nước vào mặt anh ta có thể sẽ khiến anh ta bị sặc hoặc ngạt thở.

Một số lời khuyên và khuyến cáo khi chăm sóc người say:

. Nếu người say vì buồn bực điều gì đó, thậm chí vì cãi nhau với bạn mà uống đến say, hãy cố gắng gạt nỗi giận sang một bên mà an ủi họ.

. Nếu một người uống khá ít mà lại say, bạn cần nghĩ đến khả năng người đó đã uống một loại thuốc điều trị nào trước đó mà lại tương tác với chất cồn, thậm chí họ đã dùng ma túy. Nếu nghi ngờ điều đó bạn cần đưa họ đi cấp cứu.

. Đừng để sức khỏe bạn bị ảnh hưởng khi chăm sóc một người say. Đừng cố gắng đỡ anh ta dậy hay cố gắng cản anh ta khỏi ngã nếu anh ta to con hơn bạn. Lưng bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng, thay vào đó tập trung bảo vệ phần đầu anh ta thôi.

. Đừng cho người say đi tắm. Nó không giúp họ tỉnh lại mà có thể làm họ sốc thân nhiệt rất nguy hiểm.

. Không bao giờ để người say lái xe, không chỉ vì mạng sống của họ mà còn vì mạng sống người khác.